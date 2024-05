Norris: "Miami yarışı zor geçecek"

McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris, geçen hafta sonu Çin'de harika bir pazar günü geçirdi ve ikinci olmayı başardı.

Norris hafta sonu boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizdi fakat yavaş olmak istedikleri pistte podyuma çıkmaları, sonraki yarışlar için umutları arttırdı.

Üstelik bu hafta sonu için yeni güncellemeler var.

Hafta sonu öncesinde konuşan Norris şöyle dedi: "Miami'ye dönmek için sabırsızlanıyorum. Bu, taraftarların her zaman inanılmaz bir atmosfer yarattığı sezonun ilk Amerika yarışı."

"Çin'de bu yıl ikinci kez podyuma çıktığım iyi bir yarış geçirdik."

"Miami'den önce mühendislerle birlikte verileri analiz ettiğimiz fabrikada hep beraber kutlama yaptık. Zor bir hafta sonu olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Oscar Piastri ise hafta sonu için sabırsızlanıyor.

Avustralyalı pilot, "Bu sezon ilk kez Amerika'da yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu benim bu pistteki ikinci yarışım. Geçen yılki atmosfer harikaydı ve bunu tekrar yaşamak istiyorum." dedi.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, celebrates his teammate's podium finish with the team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images