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Formula 1 Miami GP

Norris: "Miami pistinin düzeni ve lastikler, getirdiğimiz güncellemeleri yorumlamayı zorlaştırıyor"

Lando Norris, McLaren'in büyük Formula 1 güncellemesinin gerçek potansiyelini Miami'de göremeyecekleri görüşünde.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren, bu hafta sonu Miami yarışı için MCL38'e büyük bir güncelleme paketi getirmeyi tercih etti ve bu paketin içerisinde aracın genel yere basma gücünü arttırmaya yarayan bir dizi aerodinamik parça vardı.

Hafta sonu boyunca iyi performans işaretleri olsa da McLaren, gerçek potansiyelini göstermekte güçlük çekti.

Tüm güncelleme paketine sahip tek isim olan Lando Norris, sprint sıralama turlarında dağınık bir tur attı ve cumartesi sabah da ilk virajda yarış dışı kaldı.

Ana yarışın sıralama turlarında da yumuşak lastiklerden istediği her şeyi alamayınca beşinci sırada yer aldı.

Norris,  lastiklerin ve pist düzeninin en önemli faktör olduğu Miami'de güncelleme paketini yorumlamanın zor olduğunu söylüyor.

İngiliz pilot, “İyi, beklendiği gibi çalışıyor ama bence  burası her şeyi görebileceğiniz bir pist değil."

“Umarım Imola'da ya da başka bir yerde aracın potansiyelini biraz daha fazla gösterebiliriz. Her halükarda bu doğru yönde atılmış bir adım."

"Takım her şeyi hazır hale getirme konusunda çok iyi bir iş çıkardı." dedi.

Norris, McLaren'in yeni paketinin takımı gerçekten nereye taşıdığı görmek için iki ila üç yarış daha alacağı gerektiği görüşünde.

“Bence bunu asla tek bir seansta ve tek bir pistte değerlendiremezsiniz."

"Yüksek yere basma gücü pistlerini, düşük yere basma gücü pistlerini ve diğer her şeyi görmelisiniz."

"İnsanlar her şeyi tek bir hafta sonu ya da tek bir gün üzerinden değerlendirerek acele ediyor."

“Bence herkesin her konuda biraz daha sabırlı olması ve yargılamaya başlamadan önce iki ya da üç hafta sonu işlerin nasıl ilerlediğini görmesi gerekiyor."

“İşe yaradığına dair cevaplarımız var, ancak gerçek boyutunu ve tüm  alanlarda ne kadar iyi performans gösterdiğini görmek için tek yarış yerine birden fazla yarışa bakmak gerekiyor."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

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