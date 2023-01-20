Norris, mevcut performansıyla şampiyonluk savaşı verebileceğini düşünmüyor
Lando Norris, şu anki performansıyla şampiyonluğa ulaşmasının olası olmadığını, şampiyon olabilmek için performansının zirvesine çıkması gerektiğini düşünüyor.
Serideki beşinci sezonuna hazırlanan Norris, her sezon gelişim kaydetmeye ve hızını korurken istikrarlı bir biçimde puan toplamaya devam ediyor.
2019'da, yani çaylak sezonunda henüz ikinci yarışında altıncı olan Norris, 2020 sezonunda ilk kez podyuma çıktı, 2021 sezonunu ise dört podyum ve bir pole pozisyonuyla kapattı.
Yeni kuralların ilk yılında McLaren'in net bir şekilde orta sıralara gerilemesi nedeniyle sadece bir podyum elde edebilen Norris, buna rağmen sezonu yedinci tamamladı ve geride kalanların en iyisi olmayı başardı.
Tüm bu başarıların ardından ilk fırsatta şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen Norris, bu konuda daha temkinli davranmayı tercih ediyor.
GQ dergisine konuşan Norris, "Şu ana kadar öğrendiklerimle belki bir yarış kazanabilirim ama şu an için şampiyonluğa ulaşmam pek olası değil."
Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
"Eğer bunu yapacaksam, mutlaka performansımın zirvesinde olmalıyım. Adil bir kaybeden olduğumu düşünüyorum, yine de her zaman kendime karşı çok sert bir adam oldum. Kendi performansımı çok eleştirir, her zaman 'neyi daha iyi yapabilirdim, takım neyi daha iyi yapabilirdi' diye düşünürüm."
"İnsanları dinlemeyi seviyorum. İlla ki geri bildirim vereceğim bir şey olmayabilir ama yarışmayı sevdiğim için ne kadar çok şey öğrenebilirsem o kadar iyi. Ben mükemmeliyetçiyim. Daha iyi bir sürücü olmak için elimden geleni yapıyorum." dedi.
Aynı röportajda söz alan McLaren CEO'su Zak Brown da doğru şartlarda Norris'in şampiyon olabileceğine inananlardan.
Brown, "Bence [Norris'in] önünde 10 ila 15 yıl daha var. Ona doğru aracı bulabildiğimiz sürece dünya şampiyonu olacağını düşünüyorum."
"Ciddiye alması gereken şeyleri çok ciddiye alıyor. Ama aynı zamanda araba yarışı gibi eğlenceli bir işte olduğumuzu da biliyor." dedi.
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