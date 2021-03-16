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Norris: "Mercedes'le arayı kapatmak, Ferrari'nin önünde kalmaktan daha zor"

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, Editör

Lando Norris, McLaren’in şu anda Mercedes'le arayı kapatmasının, Ferrari'nin önünde kalmasından daha zor olduğunu düşünüyor.

Norris: "Mercedes'le arayı kapatmak, Ferrari'nin önünde kalmaktan daha zor"

McLaren, takımlar şampiyonasını üçüncü sırada tamamladığı 2020 sezonun ardından yeni sezonki hedefinin Mercedes'le aradaki farkı kapatmak olduğunu açıkça belirtti.

Mercedes geçtiğimiz sezon her iki şampiyonada da arka arkaya yedinci şampiyonluğunu kazandığı gibi, 17 yarıştan 13'ünde de zafere ulaşan isim oldu. McLaren ise, 2012'den bu yana ilk kez şampiyona üçüncüsü olduğu yılı iki podyumla noktaladı.

Diğer tarafta Ferrari, tarihinin en kötü sezonlarından birisini olan 2020 sezonunu, şampiyona altıncısı olarak tamamladı ve neredeyse daha ilk yarışların ardından 2021 aracı üzerinde çalışmaya başladı. Takım yeni sezonda, yeni bir güç ünitesine sahip olacak ve şampiyonada ilk üçe dönmeyi hedefliyorlar.

Crash.net'e konuşan Norris, öndeki takımlarla olan boşluğu kapatmanın mı yoksa Ferrari'yi arkalarında tutmanın mı daha zor olacağını sorulduğunda, "Öndekilerle olan farkı kapatmak her zaman daha zor olan bir şey."

"Ferrari'yle aramızdaki fark geceyle gündüz gibi değil. Kendimize güveniyoruz. Son birkaç yıldır mücadelede olan ve iyi bir ilerleme kaydeden, son derece iyi bir ekibiz."

"Geçen yıl, geçmişte neler yapabildiğimizi -ki bunun küçümseyebileceğimizi sanmıyorum- ve gelecekte neler yapabileceğimizi her zamankinden daha fazla gösterdik. Bu da, sürekli olarak diğerlerinin neler yaptığına bakmamıza gerek olmadığını da gösteriyor.

"Çok iyi bir takım olduğumuzu ve McLaren'da harika yetenekte insanlar olduğunu bilmek, bizi sabırsızlandırıyor. Mercedes ve Red Bull ile yarışarak ön tarafa geri dönebiliriz. Şu anda gözlerimizi buraya çevirdik."

“Bu, üzerinde çalıştığımız ve son birkaç yıldır giderek yaklaştığımız şey, ama çok fazla çalışma ve zaman gerektiriyor. Bu yılki hedefimiz bu ve bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Ancak Ferrari, Ferrari'dir. Son derece rekabetçiler ve bunu F1'de oldukları tüm bu dönemde gösterdiler."

“Bizden daha hızlı oldukları yarışlar olacak ama umarım bizden daha yavaş oldukları daha fazla yarış olacak. Bu sadece onlar için değil, griddeki tüm ekipler için geçerli." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: McLaren

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Editör Kemal Şengül

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