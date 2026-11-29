Formula 1 Katar GP
Norris: “Mercedes'in ardından açık ara en hızlı takımdık”
Katar GP’nin ardından konuşan McLaren pilotu Lando Norris, kalkıştaki hatanın kendi sürüşünden değil araçtaki teknik bir sorundan kaynaklandığını söyledi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 29 Kas 2026 18:12
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Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Katar Grand Prix’sinin startında yaşadığı teknik problem nedeniyle gerileyen ve mücadeleyi podyum dışında tamamlayan Lando Norris, yarış temposunun aslında Mercedes dışındaki rakiplere kıyasla en iyi konumda olduğunu vurguladı.
Yaşadığı sorunun ayrıntılarının kendisine henüz iletilmediğini belirten Norris, lastik tercihine ve yarışa dair şu değerlendirmelerde bulundu: "Araçta bir sorun yaşadık, yani benim tüm müdahalelerim yerindeydi. Elimizdeki şansı bu kadar çabuk kaybetmek hayal kırıklığı yarattı, oysa tempomuz çok iyiydi ve Mercedes'in ardından açık ara en hızlı takımdık.”
“Yeniden podyumda olmayı çok isterdim, hak ettiğimiz yer orasıydı ama bugün olmadı. Aslında sert hamur daha iyi bir seçenekti ancak bugün geçiş yapmak imkansızdı. Bu yüzden lastik tercihimiz de sonucu değiştirmezdi."
Mercedes’in Katar’daki baskın performansının gelecek sezon için bir endişe yaratıp yaratmadığı sorusunu da yanıtlayan Norris, rakiplerinin sadece bu pistte üstün göründüğünü ifade ederek "Geçen hafta sonu da ondan önceki hafta sonu da yenildiler. Gelecek yıl da kesinlikle yenilebilir olacaklarını düşünüyorum." dedi.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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