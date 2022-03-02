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Norris: "Mercedes'i testlerde hiç bu kadar hızlı görmemiştim"

McLaren pilotu Lando Norris, Mercedes'in test performansından etkilendiğini söylüyor.

Norris: "Mercedes'i testlerde hiç bu kadar hızlı görmemiştim"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Lewis Hamilton ve George Russell, Barselona'da gerçekleştirilen testlerde, Sergio Perez'in 0.3 saniye önünde ilk iki sırayı aldılar.

Fakat takımlar, yakıt yüklerini veya motor modlarını açıklamak istemedikleri için bu dereceleri anlamı yoktu ya da güç düzeni tahmini yapmayı kolaylaştırmıyordu.

Fakat Norris, Mercedes'in performansından etkilendiğini gizlemedi ve Alman üreticinin daha önce testlerde bu kadar hızlı olduğunu hiç hatırlamadığını belirtti.

McLaren'ın genç yeteneği, "Mercedes normalde testlerde asla bu kadar iyi görünmez, sadece ilk yarışa geldiğinde bunu yaparlar."

"Eğer testte iyilerse, bu muhtemelen ilk yarışta harika olacakları anlamına geliyor!"

"Elbette herkes kendi programları üzerinde çalıştı. Herkesin kendine has yakıt yükü, motor modu ve diğer yönleri vardı."

"Elimizde bir tablo var ve bence iyi bir konumdayız."

"Yine de örneğin Ferrari ilk günden beri çok iyi görünüyordu. Her seferinde zaman tablosunun zirvesine çıktılar ve uzun sürüşlerde iyi görünüyorlardı. Onlar gerçekten çok güçlü görünüyorlar."

"Mercedes ve Red Bull orada bizimle beraber. Hatta, şu anda biraz daha öndeler diyebilirim."

"Onlarla  savaşmak istiyorsak, bir takım olarak yapacak çok işimiz olduğunu hissediyorum fakat bu, beklenen bir şeydi."

"Yaptığımız işten ve aracın davranışından memnun olabiliriz ama rakiplerimize ayak uydurmak için çok gelişmemiz gerekiyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Erik Junius

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