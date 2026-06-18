Norris: “Yarışta Mercedes’e bu kadar yakın olmayı beklemiyordum”

Yarışa dördüncü sıradan başlayan ancak ilk bölümde ilk üçlünün bir hayli gerisine düşen McLaren pilotu, ilerleyen turlarda yeniden podyum mücadelesine dahil oldu.

Norris, yarışın büyük bölümünü George Russell ve Kimi Antonelli ikilisinin hemen arkasında, özellikle de Mercedes pilotlarının birbirleriyle sert mücadeleye giriştiği anlarda geçirdi. Antonelli'nin yarışın sonlarında yaşadığı dayanıklılık sorunu nedeniyle çekilmesinin ardından Norris, podyuma yükseldi.

Arka arkaya yaşadığı dayanıklılık kaynaklı yarış dışı kalma serisinin ardından Norris, Miami'den bu yana ilk kez bir yarışı finiş çizgisini görerek tamamladı.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Mercedes ikilisine bu kadar yakın kalabilmek Norris'e büyük bir güven ve moral verse de İngiliz pilot, bir sonraki adımın onlarla pist üstünde doğrudan mücadele edebilecek konuma gelmek olduğunun farkında.

Podyumun takıma ne kadar güven verdiği sorulduğunda Norris, şu yanıtı verdi: "Aslında oldukça fazla. Sadece sonucun böyle olmasını beklemiyordum, biraz şaşırdım.”

“Mercedes'le doğrudan mücadele etmesem de her zaman yakınlardaydım. Hiç de çok gerilerinde değildim ve tüm yarış boyunca onlara bu kadar yakın olmayı beklemiyordum; özellikle de ilk stintten sonra, sanırım George'un zaten 12 saniye kadar gerisindeydim."

"Dolayısıyla, durumu bir şekilde tersine çevirmiş olmamız ve doğru anlarda pit stop yapmamız bence iyiye işaret; bu yüzden yarıştan oldukça memnun kaldım.”

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Yarış boyunca aracımın limitlerini onlara kıyasla ne kadar daha fazla zorlamak zorunda kaldığım bence çok açıktı; pite girmeden önceki son turlarda lastiklerimin çok daha fazla aşındığı net bir şekilde görülüyordu.”

“Ancak pistte onlara bu kadar yakın olmamız, gelişim doğrultusunda attığımız adımların doğru yönde olduğunu gösteriyor."

"Beklediğimden daha iyi bir yarış oldu. Kesinlikle podyumda olmayı beklemiyordum, bu yüzden buraya geri dönmek çok mutluluk verici.”

“Bayağıdır damalı bayrak görmemiştim, bu yüzden podyumda olmak ve takımın yüzünü bir kez daha güldürebilmek çok güzel."