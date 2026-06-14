Norris: "Mercedes ve Ferrari bizden daha iyi iş çıkardı"

Barselona-Katalonya Pisti'nde damalı bayrağı üçüncü sırada gören Lando Norris, öncelikle Ferrari ile ilk zaferine ulaşan Lewis Hamilton'ı tebrik etti.

Norris, "Öncelikle Lewis'i tebrik etmek istiyorum. Onu yeniden zirvede görmek güzel. Senin adına gerçekten çok mutluyum dostum." dedi.

Yarışın fiziksel ve stratejik açıdan zor geçtiğini belirten Norris, galibiyet mücadelesindeki isimlerin temposunun kendileri için erişilmesi güç olduğunu ifade etti.

McLaren pilotu, sözlerine şöyle devam etti: "Zor bir yarıştı. Öndekilerle aynı tempoda kalabilmek için elimden geleni yaptım ama çok hızlılardı. Bu yüzden bulunduğumuz yerde kaldık."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Bir şeyler olursa değerlendirebilmek için kendimize bir fırsat yarattık. Antonelli'nin yarış dışı kalması bize biraz şans tanıdı."

"Bunun dışında takım adına gerçekten çok mutluyum ve yeniden podyuma çıkmak harika. Bizim için iyi bir gün oldu."

"Takım olarak iyi iş çıkarıyoruz. Bence iyi bir ilerleme kaydediyoruz ama Mercedes ve Ferrari şu anda daha iyi iş yapıyorlar."

"Onların hakkını vermemiz gerekiyor ve kendimize karşı da dürüst olmalıyız. Daha çok çalışmalı, daha fazla çaba göstermeliyiz."

"Başımızı öne eğip çalışmaya devam etmeliyiz. Böyle yaparsak yakında biz de onların seviyesinde olacağız."