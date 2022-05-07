Norris: "Mercedes tüm sezon yavaş virajlarda güçlüydü"

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Mercedes pilotu George Russell, cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında günün en hızlı zamanına imza attı ve zirvede yer aldı.

Cuma gününün ardından Russell'ın zaman turu hakkındaki yorumunu belirten Norris, "Doğrusu hayır, bu sonuca hiç şaşırmadım."

"Bahreyn'de zaten üçüncü ve dördüncü oldular. Tüm sezon boyunca güçlüydüler. Sırf dalgalanma sorunu yaşıyorlar diye herkes onların korkunç bir performans sergilemesini bekliyor. Fakat yavaş virajlarda en iyi araçlardan birine sahipler."

"Tüm sezon boyunca durum böyleydi fakat kimse GPS verilerine yakından bakmadığı için bunu görmüyor gibi görünüyor. Yani hayır, bu sonuca hiç şaşırmadım ve onları yeniden geçmek için daha çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36. Fotoğraf: Alexander Trienitz

İki hafta önce Imola'da Max Verstappen ve Sergio Perez'in ardından üçüncü olan Norris, sözlerine şöyle devam etti: "Bu hafta sonu ilk seanstan ikinci seansa iyi bir ilerleme kaydettik fakat hâlâ daha fazlasına ihtiyacımız var."

"Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz. Mercedes bizden çok ileride. Aynı motora sahip olduğumuz için kendimizi en iyi kıyaslayabileceğimiz takım bu."

"Bence doğru yönde gidiyoruz, bu yüzden buna devam etmeliyiz."

Daniel Ricciardo da şunları ekledi: "İkinci antrenman için bazı şeyleri değiştirdik fakat istediğimiz noktayı henüz bulamadık."

"Kısa ve uzun sürüşlerdeki hissiyat aynıydı. Her iki şekilde de aynı şeylere ihtiyaç duyuyoruz ve aynı zayıf noktalara sahibiz. Yani yapacak işlerimiz var ama bunu olumsuz anlamda söylemiyorum."