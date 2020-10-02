Norris: "Mercedes motoruna geçiş, McLaren için yeterli olmayacak"

2020 sezonu sonunda Renault ile anlaşması bitecek olan McLaren, 7 senelik aranın ardından eski motor partneri Mercedes'e dönüş yapacak.

McLaren ve Mercedes, 2009'a kadar fabrika takımı olarak mücadele ettiler. Sonrasında Mercedes, 2014'e kadar McLaren'a motor sağlamaya devam etti.

Ardından McLaren, üç yıl boyunca Honda ile yarıştı ve son üç yıldır Renault motorunu kullanıyor.

McLaren şu anda gridin zirvesindeki takımlarla aynı seviyede değil ve Mercedes motoruna geçişin kendilerine yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Lando Norris, bunun bir avantaj olacağını gizlemedi ancak tek başına yeterli olmayacağının altını çizdi.

"Bu kesinlikle sabırsızlandığımız bir şey. Bunun bizi bir adım ileri götüreceğine inanıyoruz, ileriye doğru adım atmamıza yardımcı olacak. Ama bu yeterli olmayacak."

"Bu yüzden sadece motora güvenemeyiz. Şasinin kendisinde bulmamız gereken çok fazla zaman var. Elbette bize yardımcı olacak ve bizi ileri taşıyacak. Ama Formula 1'de pek çok şey var. Aracı daha hızlı hale getirmek için pek çok şeye odaklanmalısınız. Bu, yüzlerce şeyden sadece birisi."

"Ama bu güzel ve sabırsızlıkla beklediğim bir şey, kesinlikle bize yardım edeceğini düşünüyorum."

"Önce bu yıl mümkün olduğunca çok çalışmalı ve ardından gelecek yılı beklemeliyiz."