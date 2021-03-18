Norris: "Mercedes motoru kusursuz çalıştı"

Mercedes motoru, hiç şüphesiz 2014'ten bu yana gridin en komple motoru olarak olarak kabul ediliyor ve bu yıl Alman üretici dört farklı takıma motor sağlayacak.

2014'ten bu yana olduğu gibi fabrika takımına ek olarak Aston Martin ve Williams bu üniteyle yarışacaklar. McLaren ise 2014'ten sonra ilk kez Mercedes motoru kullanacak.

Lando Norris, şimdiye kadar sadece Renault motorlu F1 araçlarını kullanmıştı ve Mercedes motorlu MCL35M ile yaptığı ilk testin ardından verdiği demeçte her şeyin kusursuz gittiğini söyledi.

Norris, “Testlere baktığımızda Mercedes motorları saat gibi çalıştı, kusursuzdu."

"Kendi açımızdan çok memnunuz. Direksiyon üzerindeki tüm tuşlarla, motor çalışma modlarıyla ve bunun gibi pek çok şeyle rahat hissetmem ve yeni güç ünitesine uyum sağlamam benim için çok önemliydi."

"Renault'ya kıyasla bazı alanlarda bir adım daha iyi olduğunu söyleyebilirim, bazı alanlar ise geliştirilebilir."

"Test boyunca güç ünitesi ile yakından çalıştık ve buna özellikle dikkat ettik. Diğer Mercedes müşterileri, halihazırda çok fazla deneyime sahipler. Oysa biz bu motor daha yeni kullanmaya başladık."

"Mercedes'in güç ünitesi departmanında çalışan mühendislerle yakın bir işbirliği içindeydik ve üç günlük testlerde kaydettiğimiz ilerlemeden memnun olabiliriz."

"Her zaman gelişebileceğiniz yerlerde vardır. Bu hem araç hem de güç ünitesi için geçerli, ancak şu anda her şeyin gidişatından memnunuz."

"Bu yıl neler başarabileceğimizi görmek için ilk sıralama turlarını beklememiz gerekiyor." dedi.