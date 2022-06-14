Norris: "Mercedes isterse dalgalanmadan kurtulabilir, ancak performansa öncelik veriyorlar"

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%75'i tam gaz geçilen Azerbaycan GP'sinde dalgalanma sorunu yeniden görülürken, Mercedes bir kez daha sorundan en yoğun etkilenen takımdı.

Lewis Hamilton'ın yarış boyunca fiziksel olarak oldukça zorlandığı ve yarış sonunda sırtını tuttuğu görülürken, Mercedes takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ın Kanada'da yarışamama ihtimalinin bulunduğunu dahi söyledi.

Dalgalanma sorununun en etkili çözümü aracın yüksekliğini arttırmak olsa da, bu çözüm, yer etkisi konseptine dayalı yeni araçların performans kaybetmesine sebep oluyor.

Bazı pilotlar, vücutlarının kokpitte ne kadar çok sarsıldığı ve sırtları ile kafaları yüksek oranda baskıya maruz kaldığı için sağlıklarıyla ilgili endişelerini dile getirdiler.

Ancak Norris, dalgalanmadan etkilenen takımların McLaren modelini takip etmeleri ve en basit çözümleri uygulamaları gerektiğine inanıyor.

Norris, "McLaren direksiyonunda olmak çok güzel, bunu sevmediğim tek bir an bile yok. Durumdan şikayetçi değilim, biraz dalgalanma var ancak bu üstesinden gelmeniz gereken bir şey."

"Eğer performans kazanmak isteseydik bir takas yapabilir ve aracı alçaltabilirdik, ancak dalgalanma da artışa geçerdi. Şu anda makul bir miktarda olduğumuzu düşünüyorum."

"Eminim Mercedes çok daha farklı bir taban tasarımına geçebilir ve sahip aracı yükseltebilir. Bu onlar için çok daha iyi olurdu, ancak belli ki performans kaybetmek istemiyorlar."

"Dolayısıyla ortada şikayet edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece takımların bunu düzeltmenin yollarını bulması gerekiyor." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, heads to the grid Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images