Formula 1 Katar GP
Norris: "Mercedes herkesten farklı bir seviyede"
Lando Norris, Katar'da cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansının ardından Mercedes'in rakiplerinden belirgin şekilde daha hızlı olduğunu söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 19:08
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Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Katar GP 2. antrenman seansında yumuşak lastiklerle en hızlı üçüncü tur zamanını elde eden Lando Norris, Lewis Hamilton'ın yaşadığı sorun sonrası çıkan sanal güvenlik aracı zamanlamasının kendileri açısından oldukça kötü olduğunu söyledi.
Seans sonrası verdiği demeçte Norris, "Bence Mercedes dışında diğerlerine kıyasla fena değiliz. Ama Mercedes herkesten tamamen farklı bir seviyede."
"Bu da genel olarak onlarla aramızdaki farkın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Burada hızlı olduklarını açıkça görebiliyorsunuz; ancak diğer takımlarla benzer seviyedeyiz ve bu iyi bir şey."
"Mercedes'ten tur başına 0.7 saniye gerideyiz, bu farkı kapatabileceğimizi düşünmüyorum."
"Bu yüzden Mercedes kesinlikle ilk iki sırada olacak, umarım biz de üçüncü sırada yer alırız." dedi.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
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