Norris: "Mercedes bu hafta sonu bizden çok daha hızlıydı"

McLaren pilotu Lando Norris, ilk turda liderliği alsa da, yarışın orta noktasından itibaren Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın temposuna ayak uydurmakta zorlandı.

Bu hafta sonu genel olarak en hızlı ikinci takım Mercedes gibiydi ve Hamilton muhtemel bir zaferi kaçırdı.

Fakat McLaren'ın performansı da kötü değildi çünkü bu hafta sonunun kendileri için kolay geçmesini beklemiyorlardı.

Yarışın ardından konuşan Norris, sonucu ve Mercedes'in performansını şu sözlerle yorumladı: "Açıkçası çok mutluyum."

"Eğer hafta sonundan önce böyle bir sonuç alacağımızı söyleseydiniz, buna inanmazdım. Bu sonucu gerçekten beklemiyorduk."

"Bu açıdan çok mutluyum."

"Elbette yarışı lider götürürken, 25. ya da 30. tura geldiğinizde hep 'biraz daha fazlasını yapabilir miyim' diye düşünüyorsunuz. Fakat Lewis'e kıyasla ne kadar zorlandığımı, onun ne kadar aksilik yaşadığını unutmamalıyız, ki onun iki çok kötü pit stopu varken, benim iki çok iyi pit stopum vardı - onun aksine gridde tekrar yükselmek zorunda da kalmadım."

"Her şeyi kontrol altında götürebiliyorum ve mükemmel bir yarış çıkarabiliyordum ama yine de hızımız yeterli değildi, bu yüzden galibiyeti alamamak sürpriz olmadı."

"Sanırım tüm hafta sonu boyunca onlara karşı yarışmak istesek de bunu yapamayacağımız ortadaydı."