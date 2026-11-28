Formula 1 Katar GP

Norris: “Mercedes, bize kıyasla başka bir seviyedeydi”

Katar’daki sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlayan Lando Norris, Mercedes pilotlarının yüksek hızlı virajlardaki avantajına meydan okumanın zor olacağını belirtti.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 28 Kas 2026 19:22

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Katar Grand Prix’si sıralama turlarında üçüncü sırayı alan Lando Norris, takım olarak üçüncü ve dördüncü sıraları elde ederek iyi bir iş çıkardıklarını belirtti. Kendi performansından memnun olduğunu ifade eden İngiliz pilot, hafta sonu boyunca üstün bir hız ortaya koyan Mercedes’in kendilerine kıyasla bambaşka bir seviyede olduğunu vurguladı.

Yüksek hızlı virajlarda Mercedes araçlarının gaz kesmeden ilerleyebilmesinin aradaki farkı belirlediğini dile getiren Norris, yarışta rakiplerine meydan okuma ihtimallerinin düşük görünmesine rağmen elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi: "Üçüncü ve dördüncü sıraları alarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Mercedes pilotları gerçekten de fazla hızlıydı.”

“Tüm hafta sonu boyunca harika bir iş çıkardılar ve bize kıyasla başka bir seviyedeydiler, bu yüzden haklarını teslim etmek lazım.”

“İyi bir seanstı, özellikle son bölüm olmak üzere tüm sıralama turlarım oldukça iyi geçti.”

“Burası hızlı bir pist, dolayısıyla yüksek hızlı virajlarda biraz daha fazla zorlamak gerekiyor. Bizim için o virajlar tam gaz dönülemiyor ama Mercedes tam gaz dönebiliyor, bu da arada bir fark yaratıyor. Yine de her şeye rağmen iyi bir gündü.”

“Yarışta Mercedes'e kafa tutabilmemiz pek olası görünmüyor ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bize kıyasla çok avantajlılar ama ne olacağını asla bilemezsiniz, uzun bir yarış ve pek çok şey yaşanabilir.”

“Ben elimden gelen her şeyi yapacağım."

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- Motorsport.com Ekibi

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