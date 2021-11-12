Norris: “Meksika’da sadece bir puan almak harika değildi”

McLaren, Meksika'da bu sezonki en kötü yarışlarından birini çıkardı ve yalnızca bir puan alabildi. Daniel Ricciardo, ilk virajda Valtteri Bottas'a çarpıp ön kanadını kırdıktan sonra puan alamazken, Norris motor cezası sebebiyle son sıralardan başlayıp 10. olmuştu.

Meksika GP’nin takım için ne kadar hayal kırıklığı yarattığı sorulduğunda Norris, “Benim açımdan, maksimumu aldık. Oldukça mutluydum.”

“Bir puan almak harika değildi, özellikle de Ferrari’nin iyi bir gün geçirdiğini göz önüne alırsak... Ancak daha fazlasını yapabileceğimizi düşünmüyorum.”

“Araç, önceki yarışlardaki kadar rekabetçi değildi. Ancak durum buydu ve elimizden gelenin en iyisini yaptığımız için mutlu olmamız gerekiyordu. Bir puan, hiç yoktan iyidir. Bu, sezon sonu kritik olabilir.”

“Ancak Daniel’in kazası ile beraber biraz geride kaldık. Ancak evet, kötü hafta sonlarımız oldu, Ferrari’nin de kötü hafta sonları oldu. Sadece, bu hafta geri döneceğimizden ve daha iyi işler yapacağımızdan emin olmamız gerekiyor.”

“Ferrari, son yarışlarda daha hızlı olan taraftı. Ancak sıkı şekilde çalışıyoruz. Meksika’dan sonra birçok değerlendirme yaptık ve burada iki yıl önce iyi bir aracımız vardı ve Carlos podyumdaydı.” dedi.

AlphaTauri’nin Brezilya’da da üçüncülük mücadelesine etki edip edemeyeceği sorulduğunda ise Norris, “Sezon boyunca etki ettiler. Birçok yarışta bizden öndelerdi ve bazılarında ise bizden geridelerdi.”

“Red Bull rekabetçiydi, aynı şekilde AlphaTauri de öyleydi. Puan anlamında yakınımızda bile olmamalarına şaşırıyorum. Çünkü sezon boyunca rekabetçi bir araçları vardı.”

“Muhtemelen işimizi zorlaştıracaklar. Ancak umarım bu hafta sonu onların önünde oluruz.” dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images