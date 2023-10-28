Norris, Meksika performanslarından memnun ancak Red Bull'u zorlayabileceklerinden şüpheli

Cuma günkü ilk antrenman seansında dördüncü olan Norris, 2. antrenman seansında zaman çizelgesinde ikinci sıraya yükselerek Verstappen'in hız belirleme çabasından sadece 0.119 sn uzakta yer aldı.

Verstappen'in 0.15 sn yakınında olması hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Norris, "Zor olan bu mu, bir buçuk onda bir içinde olmak mı? Pek çok sürücü onda üçlük bir fark içindeydi!" şeklinde şakayla karışık bir cevap verdi.

Performansını değerlendiren McLaren pilotu Autodromo Hermanos Rodriguez'deki gününden memnun olduğunu söyledi.

Norris, "Bence iyi bir Cuma günüydü. Yine de hafta sonu için iyi bir başlangıç. Çok yakın, bu yüzden her iki taraf için de çok hızlı bir şekilde değişebilir gibi görünüyor. Çok iyi bir tur attım, belki de hafta sonunun bu erken dönemi için fazla iyiydim! Kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam edeceğiz ama bu iyi bir başlangıç." dedi.

Verstappen'le aradaki farkı daha da kapatmak için gece boyunca yapılabilecek değişiklikler olup olmadığı konusunda Norris, takımının hafta sonu erken saatlerde en iyi yerde olma becerisine olan güvenini dile getirdi.

Ancak 23 yaşındaki pilot, dünya şampiyonlarına meydan okumanın zor olacağını söyledi.

Norris, "[Değiştirebileceğimiz] pek bir şey yok. Hafta sonuna iyi başladık. Genelde hafta sonlarına her zaman iyi başladığımızı düşünüyorum. Bence her zaman arabayı nereye koyacağımıza dair iyi bir fikrimiz var ve normalde hafta sonunu nerede bitireceğimiz yere çok uzak olmuyoruz."

"Hafta sonları boyunca kazanılacak çok fazla şey yok. Her zaman küçük şeyler vardır ve bu küçük şeyler toplanır. Benim sürüşümde de hâlâ geliştirmem gereken şeyler var, orada burada küçük şeyler var ama Red Bull'a meydan okumak bence burada zor olacak." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren garajının diğer tarafında, Oscar Piastri Autodromo Hermanos Rodriguez pistindeki ilk deneyiminde geçirdiği günden memnundu.

Piastri 1. antrenman seansını altıncı sırada tamamlarken ikinci antrenman seansında 9. oldu.

Yüksek rakımlı ve yol tutuşu düşük pisti nasıl bulduğu sorulduğunda çaylak pilot şu yanıtı verdi: "Düşük tutuş, kesinlikle! Hayır, sanırım iyi bir ilk gündü. Araba hızı makul görünüyor."

"Evet, pist çok düşük tutuşlu ve alışmak çok zaman alıyor ama iyi görünüyor. Gün boyunca kendimi geliştirdiğimi hissediyorum ve evet, makul bir FP2 seansı gibi görünüyordu. Yarın hâlâ toparlamam ve bulmam gereken bazı şeyler var ama makul görünüyor."