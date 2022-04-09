Norris: "McLaren'ın yükselişi büyük oranda pistten kaynaklanıyor"

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McLaren, Bahreyn'de iki sürücüyle birden puan alamayarak sezona kötü bir başlangıç yaptı ve orta gruptaki takımların çoğuyla mücadele etmekte zorlandı.

Norris, bir hafta sonra Suudi Arabistan'daki yarışta yedinci oldu ancak takım, Avustralya'da büyük bir adım attı ve İngiliz pilot sıralama turlarını dördüncü tamamladı.

Ricciardo da bu sezon ilk defa Q3'e çıkarak evindeki yarış öncesi yedinci oldu.

Norris, McLaren'ın Avustralya'daki ilerlemesinin, büyük oranda pist düzenin aracın güçlü yanlarına uymasından kaynaklandığını söyledi.

Norris, "İyi yaptığımız bazı şeyler var. Birkaç şey daha anlayarak ve ayarlar açısından daha farklı bir yöne giderek araçtan biraz daha performans çıkarmayı başardık."

"Ancak aynı zamanda, bunun büyük bir kısmı pistten kaynaklanıyor. Pek değişik bir şey getirmedik ve hızlı gitmek için ayarlarda çok farklı bir şey yapamayız."

"Daha çok 70-30 veya 80-20 oranı var. 80'i pist ve 20'si sıkı çalışma." dedi.

Ricciardo, Cidde ve Melbourne pistlerinde McLaren'a uyan benzerlikler olduğunu söyledi ve takımın "aracı biraz daha anlamaya başladığını" belirtti.

Ricciardo, "Bu hafta sonu çılgınca bir şey getirmiş değiliz."

"Bence bu hâlâ piste bağlı bir performans. Ancak araçta güvenimiz artıyor ve zorlayarak limite yaklaşabiliyoruz. Bu da yardımcı oluyor." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andreas Seidl ise pist düzeninin araca uymasının önemini kabul etti ama aracı daha iyi anlamakla birlikte Melbourne'e getirilen ufak güncellemelerinin de bu ilerlemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Seidl, "Cidde'ye kıyasla biraz daha rekabetçi olmamızın üç ana sebebi var."

"Elbette pist düzeni mevcut paketimize uyuyor. Bu pist Cidde'ye de benziyor."

"Daha sonra performans açısından işe yarayan birkaç ufak güncelleme getirdik ve her şey yardımcı oluyor."

"Ayrıca sezona gerçekten dezavantajlı bir konumda başladığımızı da unutmamalıyız. Bahreyn testinde çok fazla tur kaybettik. Bu yeni araçla ilk iki yarışta hâlâ öğrenecek çok şeyimiz vardı ve bu öğrendiklerimizi şimdi uygulama fırsatına sahibiz."

"Performans buradan da geliyor. Bütün bunları bir araya getirirseniz, bunlar bizi biraz daha rekabetçi yapıyor ve bu harika."

"Bu harika bir ödül ve ayrıca takımın performans getirmek adına çalışmaya devam etmesi için bir motivasyon." dedi.