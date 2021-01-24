Norris, McLaren'ın yeni oyun içi işbirliğinde 'kilit rol' oynayacak

McLaren bugün, oyun geliştiricisi ve yayıncısı Garena'yla yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Bu ortaklık sayesinde her iki şirket de yarış ve çevrimiçi oyun hayranlarına yaratıcı içerikler sağlayarak ilgi çekici deneyimler sunabilecek.

McLaren, F1 yarış pilotu Lando Norris'in bu işbirliğinde "kilit rol" oynayacağını duyurdu ve hayranlarına, Norris'i görmeyi dört gözle bekleyebileceklerini söyledi.

Norris, Temmuz ayında, F1 sezonu başlamadan önceki karantina döneminde, sim yarışlarına düşkünlüğünü kanıtlayan sürücülerden biriydi. Bu düşkünlüğünü de sosyal medya platformu Twitch'te sevenleriyle paylaştı.

McLaren, 'Call of Duty' ve 'FIFA' mobil oyunlarını yayınlayan şirket olan Garena'yla ortaklık anlaşması imzaladı.

McLaren Racing'in ticari sorumlularından biri olan Mark Waller'ın konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde: “2020, dünya çapında birçok kişi için oyunu ön plana çıkaran bir yıl oldu."

"Hem McLaren hem de Garena oyun topluluğu için ilgi çekici içerik oluşturma açısından büyük bir geçmişe sahip."

"Oyun yeteneklerimizi geliştirmek ve dünya çapındaki hayran kitlemize büyüleyici içerikler sunmak için birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

Aynı zamanda McLaren, oyuncular için de bir ortaklık bulunduğunu ve ilgili detayların 2021 ortalarına doğru açıklanacağını söyledi.

Garena'nın, Stratejik Ortaklıklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Jason Ng ise “McLaren motor sporlarındaki en başarılı markalardan biri. Bu ortaklık sayesinde sektördeki en iyi beyinlerden biriyle çalışacağız ve bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.