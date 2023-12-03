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Norris: "McLaren'in yaptığı, son 10 yılın en büyük geri dönüşü"

Lando Norris'e göre, McLaren bu yıl Formula 1'de son sıralardan ön sıralara doğru güçlü bir performans gelişimi yaşadı ve bu geri dönüş son yılların en büyüğüydü.

Editör Burak Yasul
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Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren'in bu yılki form değişiminin Formula 1'de son on yılda görülen en büyük değişim olduğuna inanıyor.

Woking merkezli takım, sezona yavaş başlasa da Avusturya'ya getirdikleri güncellemelerin ardından hızını arttırmaya başladı.

Ancak sezon boyunca başarılı bir gelişim gösteren takım, gösterdikleri bu gelişimle podyum mücadelesi vermeye başladılar ve sezonu dokuz podyum ile tamamladılar.

Norris, McLaren'in çabalarını överken, mevcut düzenlemelerin zor bir pozisyondan yetişmeyi her zamankinden daha zor hale getirdiğini vurguladı.

Medyaya verdiği demeçte Norris, "Böylesine büyük bir geri dönüş yaptıkları için tüm ekiple duygusal olarak gurur duyuyorum." 

"Muhtemelen son 10 yılın en büyük geri dönüşlerinden biriydi, rüzgar tüneli süresi, maliyetler ve tüm bu şeyler nedeniyle aracı geri döndürmenin her zamankinden daha zor olduğu bir dönemde."

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60

"Sezon başlangıcı oldukça zor geçti ve bunun bütün bir yıl süreceğini düşünüyordum. Ne kadar gelişeceğimizi bilmiyorduk, özellikle de en başında."

"Biraz sabırlı olacağız ve iyi şeyler yapacağımızı biliyoruz dedik. Ancak geçtiğimiz birkaç yılda, iyi şeyler geldiğinde, bunlar her zaman o kadar da büyük bir gelişme olarak karşımıza çıkmadı."

"Bu yıl tam tersi oldu ve beklediğimizden daha büyük bir gelişme gösterdik."

"Ama zordu çünkü sezona asla, 24 yarış var ve ben sıralamalarda birinci bölümü bile geçemiyorum diye düşünerek başlamak istemezsiniz." dedi.

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