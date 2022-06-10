Norris: "McLaren'ın tüm aracı yenilemeye ihtiyacı var"

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Her iki McLaren sürücüsünün de ilk 10'un dışında kaldığı Bahreyn'deki sezon başlangıcının ardından Norris, Miami dışında tüm yarışlardan puanla ayrılmayı başardı.

Norris aracın çoğu pistte iyi olduğunu ancak belirli viraj tiplerinde istenen seviyede olmadığı için, geçen yıl zorluk çektiği yarışlarla ilgili endişeli olduğunu söyledi.

Norris, "Bence daha fazla zorlandığımız bazı alanlar var. Aracımızı genel manada tüm pistlerde belli oranda geliştirdiğimize inanmak istiyorum."

“Geçen sezon çok zorlandığımız fakat henüz gitmediğimiz birkaç pist var. Bence bunlar, pist özellikleri bakımından daha önce gittiklerimizin hepsinden farklı. Zandvoort mesela bunlardan birisi."

“Henüz tüm viraj tiplerini ve pistleri keşfetmedik. Fakat aynı zamanda, genel olarak birçok alanda gelişmeyi başardığımıza inanmak istiyorum."

"Şimdi ihtiyacımız olan şey kapsamlı bir güncelleme paketine sahip olmak, tüm aracı yenilemek." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Genel olarak Daniel Ricciardo'nun MCL36'a uyum sağlamakta zorluk çektiği görülse de Norris, kendisinin de sorunlarla boğuştuğunu söylüyor.

Ayrıca takımın hazırladığı bazı güncellemelerin, aracın kendisine daha çok uymasına yardımcı olmasını umuyor.

"Aracın sürüşü nispeten iyi. Ancak bir sürücü olarak benim de kesinlikle de araçtan daha fazlasını istediğim noktalar var ve o yönde ilerlemek zor."

"Hem Daniel hem de benim araçtan istediğimiz şeylerin oldukça benzer olduğunu düşünüyorum fakat bazı sürüş tarzlarında ve çeşitli şeylerde kesinlikle farklılıklar var ve bazen aracımı onun yaptığına kıyasla belli bir yönde daha fazla götürüyorum."

"Ayrıca bu, aracı kişisel olarak nasıl sürmek istediğime ve bu yönde ilerlemenin iyi bir tur zamanı getireceğine inanmama bağlı. Fakat bu, bir yarıştan diğerine geliştirmesi kolay olan bir şey değil."

"Fakat önümüzdeki yarışlarda ve aylarda, aracımıza daha fazla güncelleme getirdikçe umarım bu yönde ilerleyebiliriz."

Takımın güç düzenindeki yeri sorulduğunda Norris, orta grubun kesin bir yargıya varmalarına izin vermeyecek kadar yakın olduğunu söyledi.

"Özellikle Bahreyn'den beri tutarlı şekilde iyiyiz. Belki Bahreyn'de iyi değildik ama o zamandan beri, her pistte iyi performans gösteren ve puanlar için mücadele etmemize yardım eden bir paketimiz var, ki bu iyi bir şey."

"Monako'da muhtemelen Mercedes'in önündeydik. Yani üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sıra civarında bir yerdeyiz fakat her halükarda çok yakın bir gruptan bahsediyoruz. O yüzden ön tarafa yakın olduğumuz sürece mutlu olacağım."

Norris, son olarak takımın Bakü'de önceki yarışlarda olduğu gibi iyi performans göstermesini beklediğini dile getirdi.

Lando Norris, McLaren Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images