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Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

Lando Norris, kendisinin ve McLaren takımının uzun zamandır şampiyonluk mücadelesi vermediğini ve yeni bir aracın meydan okuyabilecek kapasitede olması durumunda her iki tarafın da nasıl tepki vereceğinden emin olmadığını itiraf ediyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren 2023 sezonunda ileriye doğru net bir adım atarak kötü bir başlangıcı tersine çevirdi ve yılı dördüncü sırada bitirdi.

Norris bunun Red Bull ve Max Verstappen'e karşı mücadele etme potansiyeline sahip bir takımda olduğunu gösterdiğini söylüyor ancak Formula 1'e katıldığından beri böyle bir pozisyonda bulunmadığı için hem kendisinin hem de takımın bu durumla nasıl başa çıkacağını öğrenmesi gerektiğini kabul ediyor.

Norris, "[McLaren'in 2026'dan önce şampiyonluk kazanıp kazanamayacağı] çok zor bir soru." 

"Ancak geçen yılki gidişatımız ve geçen yıldan öğrendiklerimizle neleri daha da geliştirebileceğimizin bilgisiyle [belki bunu yapabiliriz]. Geçen yıl yarış kazanmaya yakın olduğumuz anlar oldu ve Red Bull'dan kilometrelerce uzakta olmadığımız birkaç yarış geçirdik."

"Geçen yıl, düşündüğünüzde Formula 1'deki en rekabetçi araçlardı ve birkaç yarışta son derece çok yakındık. Yani bir yarış kazanmak bahsediyorsanız McLaren'de olduğumdan beri ve uzun yıllardır buna en yakın olduğumuzu biliyoruz; ancak şampiyonluk için mücadele etmek daha büyük bir adım."

"Bana bu yıl yarış kazanabileceğimi düşünüyor musunuz diye sorarsanız, evet demeye daha meyilli olurum ama doğrudan yarış kazanmaya ve şampiyonluğa gitmek... Bence bu başka bir seviye. Hem kendim için hem de tüm ekip için bu farklı bir seviye ve heyecan." dedi.

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