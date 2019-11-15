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Formula 1 / Son dakika

Norris: "McLaren'ın orta grup avantajı aldatıcı"

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Norris: "McLaren'ın orta grup avantajı aldatıcı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
15 Kas 2019 12:52

Lando Norris, bu sene McLaren'ın rakiplerine karşı sahip olduğu avantajın aldatıcı olduğunu çünkü kendilerinin sıralama hızları sayesinde yarışlarda bazı sorunları gizlemeyi başardığını düşünüyor.

McLaren, 2019 sezonu boyunca orta grupta en istikrarlı takım olmayı başardı ve bu sayede, son iki yarışta anormal olaylar olmazsa şampiyonada 4. olacak gibi görünüyor.

McLaren, topladığı puanlar dışında ortalama sıralama performansı olarak da en hızlı 4. araca sahip oldu.

Norris, McLaren aracını sürmenin normalde zor olduğunu ancak sıralamalarda yeni lastiklerle aldıkları performansın yaşadıkları sorunları maskelediğini söyledi.

Norris, "Yeni lastikler sıkıntıları gölgeliyor ve sıralamalarda bize ihtiyaç duyduğumuz hızı veriyor."

"Bu sayede yarışta yapabileceklerimizden daha fazlasını yapmayı başardık."

"Sıralamalarda sınırda oluyoruz ve araç iyi performans gösteriyor ancak yarışa geçtiğimizde, özellikle eskiyen lastiklerle gerçek performansımızı görüyorduk. Yeni lastikler bu durumu gizliyordu." dedi.

McLaren, bu sene sıralamalarda en güçlü performansını son yarış Amerika'da gösterdi ve ilk defa en hızlı zamanın %1'i içerisinde yer aldı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, sıralamalarda McLaren'ın 0.6 sn arkasında kalsa da yarışta Norris'in önünde 6. olmayı başarmıştı.

Norris, "Sıralamalarda iyiydik ve bu bizim için iyi bir bonustu çünkü bu sayede her zaman yarışlara iyi bir yerden başlıyorduk."

"Her zaman iyi pozisyonda başlıyorduk. Bu sayede her zaman temiz havada yarışabildik."

"Yarışlarda zayıf kaldığımız yerleri kolayca saklayamıyorduk ancak önümüz boşken bunu bir nebze saklamayı başarıyorduk. Biz temiz havada yarışırken arkamızdakiler takılı kalıyordu."

"Ancak durum tam tersi olduğunda, yani biz arkalarında kaldığımızda çok zorlanıyorduk ve onların bizi takip ettikleri anda oldukları kadar hızlı olmadığımızı fark ediyorduk." dedi.

Norris, yarışlarda sadece yavaş kalmalarından etkilenmediklerini, operasyonel hataların da kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Norris, "Aslında sezona oldukça iyi başladık ancak sezon ilerledikçe diğer takımlar kadar gelişemedik."

"Şu anda bu konuda biraz zayıf kaldığımızı biliyoruz. Bu yüzden Carlos'un ve benim puanlar kaybetmeme neden olan sorunlar oldu."

"Felaket değildik. Tabii ki her şeye rağmen geçen seneden daha iyiydi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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