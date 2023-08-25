Norris, McLaren'ın ön grup mücadelesinde olabileceğinden %100 emin

Max Verstappen, kendi ülkesindeki Zandvoort yarışında ilk antrenman seansında zirvede yer alsa da, ikinci antrenman seansında en hızlı isim, yumuşak lastiklerle 1:11.330 elde eden Norris oldu. Verstappen, iki kez bu turu geçmeye çalışsa da günün sonunda 0.023 saniye geride kaldı.

Norris, Zandvoort'ta seanslar ilerledikçe ön grup mücadelesinde kalabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Norris, "Geri dönmek, yeniden aracın içinde olmak güzel. Biraz tozlanmıştım ancak birkaç tur sonra kendime geldim."

"Bizim için iyi bir gün oldu. Birinci antrenman seansında çok fazla aerodinamik çalışması yaparak oldukça fazla feragat ettik. Bu yüzden bir şeyleri test ederken, öğrenme açısından biraz geride kaldık. Ancak tüm bu çalışmalar, gelecek için değerliydi. Bugünü tamamladığımız nokta cesaret vericiydi ve yarın için şimdiden sabırsızlanıyoruz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Cumartesi günü benzer pozisyonlarda olmayı bekleyip beklemediği sorulduğunda ise Norris, "%100 bekliyorum. Yakındı. Yarın çok yakın olacağını düşünüyorum. Burası çok kısa bir pist, 1 dakika 12, 1 dakika 11 saniyeli turlar atılıyor. Yarın muhtemelen 1 dakika 10 saniye gibi bir şey olacak."

"Çok sayıda insan çok yakın olacak. Williams orada, Alpine orada, AlphaTauri'ler orada... Çok yakın olacak ve çok sayıda insan üst pozisyonlar için savaşacak."

"İki şeyi yapmak çok kolay olacak: Zirveye çıkamamak ancak erken elenmek ve iyi iş çıkarırsak ödülünü almak. Seanslar boyunca iyi iş çıkarırsanız, Q3'te iyi bir pozisyon elde edersiniz. Ancak zor olacak. Hata yapmazsak, orada oluruz." şeklinde cevap verdi.