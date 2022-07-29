Norris, McLaren'ın Macaristan'da pole mücadelesi vermesini beklemiyor

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McLaren sürücüsü, Hungaroring'deki ilk antrenman seansında dördüncü sırada yer alırken, ikinci antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc'in sadece 0.217 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Norris, bir önceki hafta Fransa GP sıralama seansını 1.1 sn geride beşinci tamamlamış ve yarışı 52 sn geride yedinci bitirmişti.

Macaristan GP hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapan Norris, bunun McLaren'ın motorunu cuma günlerinde diğerlerine kıyasla biraz daha yüksek bir ayarda çalıştırmasından kaynaklandığını söyledi.

Cumartesi günü pole için mücadele edip edemeyeceği sorulan Norris, "Hayır. İyi hissediyorum ve araç iyi bir yerde."

"Bu pistin karakteristiği bize daha çok uyuyor gibi görünüyor, orası kesin. Fakat biz her zaman Q2'de normalde olduğumuzdan biraz daha hızlı oluruz."

"Sıralama için ilk verileri almak adına motoru diğerlerine kıyasla biraz daha açıyoruz, bugün de öyle yaptık."

"Fakat diğer herkesin, özellikle Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in cumartesi çok daha geliştiğini biliyoruz."

"Bence iyi hissediyoruz, aracın makul bir yerde iyi olduğunu söyleyebiliriz."

"Muhtemelen Paul Ricard'da olduğumuzdan biraz daha öndeyiz."

"Fakat pole pozisyonu için mücadele etmeyi beklemiyorum, sadece Fransa'dan daha iyi bir pozisyon hedefliyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Cuma gününü 0.427 sn geride beşinci tamamlayan Daniel Ricciardo ise Norris'in yorumlarına hem fikir oldu ve McLaren'ın, "o kadar büyük bir adım attığına" inanmadığını söyledi.

Ricciardo, "Diğerlerini bilmiyorum ama bence bu sabah da gerçekten rekabetçiydik."

"İki seansta da rekabetçi olmak umarım bir şey ifade ediyordur, umarım rekabetçi olduğumuz anlamına geliyordur."

"Pole pozisyonu için mücadele edecek kadar rekabetçi olduğumuzu düşünmüyorum. Taraftarlar için üzgünüm. Karamsar değilim sadece gerçekçiyim."

"Fakat eğer bir şey varsa, muhtemelen cumartesi günü biraz daha fazlasını bulacaklardır."

"Bence iyi bir gündü, kesinlikle güçlü başladık. Bu gece araçta neler olduğuna bakacağız ve kesinlikle bir şeyler yapacağız."

"Ayrıca yarın önde mücadele edemeyeceğimizi söylemek için hiçbir sebebim yok ama Le Castellet'den bu yana sadece bir hafta geçti ve bu süreçte bir yere kadar değişiklik yapabiliriz."

"Belki de pist bize daha çok uyuyordur. Bir adım attığımıza eminim ama muhtemelen o kadar da büyük bir adım değil." dedi.