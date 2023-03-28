Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor
McLaren sürücüsü Lando Norris, takımın eskisi gibi gümüş renk düzeniyle yarışmasını istiyor.
2016 sezonunun ardından son bulan 35 sezonluk Ron Dennis döneminde McLaren oldukça ciddi ve katı bir takım olarak bilinmekteydi.
Takımın bu kimliği renk düzenlerine de yansıyordu; takım, 1997-2005 sezonları arasında siyah ağırlıklı, 2006-2015 sezonları arasındaysa gümüş ağırlıklı bir renk düzeniyle mücadele etti.
Zak Brown döneminde ise tam anlamıyla yeniden yapılanmaya giden McLaren, ilk olarak ikonik "MP4" ismini bırakıp "MCL" ismini kullanmaya başladı, renk düzeninde de takımın kökenlerine dönülerek papaya turuncusu tercih edildi.
Ancak birçok kişi takımın eskisi gibi "havalı" renk düzenleri tercih etmesini istiyor -bunlardan biri de Lando Norris!
GQ dergisine verdiği bir röportaj kapsamında gazeteci Adam Baidawi'yi Woking'deki fabrikada gezdiren Norris, "Gümüş renk McLaren beni Formula 1'e çeken şeylerden biriydi."
"Zak'e birçok kez bu renk düzenine dönüp dönemeyeceğimizi sordum." dedi.
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