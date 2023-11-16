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Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Lando Norris, iki hafta önce koşulan Brezilya GP’de Max Verstappen’in arkasında rahat bir şekilde 2. sırada finiş gördü ve bu sezonki yedinci podyumunu elde etti. Interlagos’taki beklentileri tekrarlayan Norris, Vegas’ta Red Bull’a yakın olmayı beklemiyor.

Editör Burak Yasul
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Lando Norris, McLaren

Brezilya GP’de beklenenin aksine iyi bir sonuçla hafta sonunu noktalayan Norris, “Ne söylersem söyleyeyim yanılıyorum. Sanırım son birkaç haftadır yaptıklarımızdan memnunum. Özellikle Meksika ve Brezilya beklediğimizden çok daha iyiydi. Brezilya’da çoğunluğun önünde olmak ve yarış boyunca Red Bull’a bu kadar yakın olmak beklediğimiz bir şey değildi.” dedi.

Bu hafta sonu hakkında konuşan Norris, “Bu pist size daha çok Bakü ve Monza’yı hatırlatacak, ki bu yarışlar bizim en iyi yarışlarımız değildi. Uzun düzlükler ve düşük yere basma kuvveti bu sezon geliştirme yaparken önceliğimiz değildi. Çünkü bu tarzda çok az yarış var.” 

“Sanırım biraz farklı hissettiriyor. Sadece bir gece yarışı ve çok fazla ihtişam. Bu sadece başka bir yarış hafta sonu. Hafta sonu için odaklanmış ve konsantre olmuş durumdayız. Herkes için fırsatlar olacak.” dedi.

Lando Norris, McLaren MCL34

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL34

McLaren’in sezonun ikinci yarısında yükselişe geçmesiyle Norris de pilotlar şampiyonasında yükselmeye başladı. Sezonun bitimine iki yarış kala sezonu dördüncü bitirme şansına sahip.

Norris, “Onların [Fernando Alonso ve Aston Martin] ne yapacağına bağlı. Sadece bir pilotu yenmek benim düşündüğüm bir şey değil. Çıkıp yapabileceğinizin en iyisini yaparsınız ve alabileceğiniz en fazla puanı alırsınız. Benim için bu kadar basit. Ama birbirimize karşı yarışabilirsek bunun eğlenceli ve keyifli olacağını düşünüyorum.” dedi.

Norris, şu anda 2023 sezonunun bitimine iki yarış kala Alonso’nun üç puan gerisinde yer alıyor.

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