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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Norris, McLaren'ın güçlü performansını İspanya'da da sürdürmesini umuyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren F1 pilotu Lando Norris, takımın şu anda çok iyi durumda olduğunu ve bunu bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'de devam ettirmeyi umduklarını söyledi.

Norris, McLaren'ın güçlü performansını İspanya'da da sürdürmesini umuyor

McLaren pilotu Lando Norris, şimdiye kadar yapılan üç yarışın üçünde de ilk ona girmeyi başardı ve iyi sonuçlar elde etti.

Takıma iyi puanlar getiren McLaren pilot, şu anda şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor ve McLaren'ın İspanya'da yine güçlü olması bekleniyor.

İspanya GP öncesi açıklamalarda bulunan Norris, "İspanya'ya gideceğim için heyecanlıyım!"

"Takım şu anda iyi durumda gibi görünüyor ve şimdi bunu devam ettirip, puan kazanmaya devam etmeye çalışıyoruz."

"Şampiyonanın daha başlarındayız ve Portekiz gibi başka bir hafta sonu daha geçirmek güzel olurdu."

"Zorlamaya devam etmemiz, bazı puanlar almaya çalışmamız ve sıralama turlarında iyi bir sonuçlar elde etmemiz gerekiyor."

"Ne yapabileceğimizi ve aracın nasıl olacağını göreceğiz, ama iyi bir yarış yapabileceğimize eminim." dedi.

Daniel Ricciardo ilk üç yarışın tamamından puanla ayrıldı ancak Portekiz GP hafta sonunda, diğerlerine kıyasla daha fazla sorun yaşadı.

Ricciardo, "İspanya'da yeniden piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Imola ve Portimão gibi iki benzersiz pistte yarıştıktan sonra, gerçekten iyi bildiğim bir pistte sürüş yapmak iyi olacak."

"Tüm takımlar Barselona'da çok fazla test yapıyorlar, bu yüzden garajdan çıkarken ne bekleyeceğimizi biliyoruz."

"Bu iyi bildiğim bir pist ve yol tutuş yüksek olduğu için hafta sonu boyunca endişelenecek çok fazla faktör olmayacak ve dikkatimi dağıtmadan tam güçle saldırabileceğim."

"Tamamladığım her yarışın ardından daha rahat hissediyorum ve bu yüzden önümüzdeki birkaç yarışta neler yapabileceğimizi görmek için gerçekten heyecanlıyım." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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