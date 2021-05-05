Norris, McLaren'ın güçlü performansını İspanya'da da sürdürmesini umuyor

McLaren pilotu Lando Norris, şimdiye kadar yapılan üç yarışın üçünde de ilk ona girmeyi başardı ve iyi sonuçlar elde etti.

Takıma iyi puanlar getiren McLaren pilot, şu anda şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor ve McLaren'ın İspanya'da yine güçlü olması bekleniyor.

İspanya GP öncesi açıklamalarda bulunan Norris, "İspanya'ya gideceğim için heyecanlıyım!"

"Takım şu anda iyi durumda gibi görünüyor ve şimdi bunu devam ettirip, puan kazanmaya devam etmeye çalışıyoruz."

"Şampiyonanın daha başlarındayız ve Portekiz gibi başka bir hafta sonu daha geçirmek güzel olurdu."

"Zorlamaya devam etmemiz, bazı puanlar almaya çalışmamız ve sıralama turlarında iyi bir sonuçlar elde etmemiz gerekiyor."

"Ne yapabileceğimizi ve aracın nasıl olacağını göreceğiz, ama iyi bir yarış yapabileceğimize eminim." dedi.

Daniel Ricciardo ilk üç yarışın tamamından puanla ayrıldı ancak Portekiz GP hafta sonunda, diğerlerine kıyasla daha fazla sorun yaşadı.

Ricciardo, "İspanya'da yeniden piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Imola ve Portimão gibi iki benzersiz pistte yarıştıktan sonra, gerçekten iyi bildiğim bir pistte sürüş yapmak iyi olacak."

"Tüm takımlar Barselona'da çok fazla test yapıyorlar, bu yüzden garajdan çıkarken ne bekleyeceğimizi biliyoruz."

"Bu iyi bildiğim bir pist ve yol tutuş yüksek olduğu için hafta sonu boyunca endişelenecek çok fazla faktör olmayacak ve dikkatimi dağıtmadan tam güçle saldırabileceğim."

"Tamamladığım her yarışın ardından daha rahat hissediyorum ve bu yüzden önümüzdeki birkaç yarışta neler yapabileceğimizi görmek için gerçekten heyecanlıyım." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images