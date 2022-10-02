Norris, McLaren'in getirdiği güncellemelerden memnun

Haberi dinle

Alpine ile takımlar şampiyonasında dördüncülük mücadelesi veren McLaren, Singapur'a önemli güncellemelerle geldi -ancak paket şimdilik sadece Norris'in aracında yer almakta.

Norris sıralamanın ilk iki bölümünde geçiş lastiklerini çalıştırmakta zorlandı, ilk bölümü 15, ikinci bölümü ise 9. bitirerek iki kez elenmekten kıl payı kurtuldu. Ancak son bölümde kuru zemin lastiklerine geçilmesinin ardından hızını gösteren İngiliz pilot, mücadeleyi 6. sırada tamamladı.

Takımın bu hafta sonu getirdiği büyük güncelleme paketinin iyi çalıştığını ve yapması gerekeni yaptığını kabul eden Norris, büyük bir kazanç sağlamayı beklemediklerini de itiraf ediyor.

Sıralama turları hakkında konuşan Norris, "İlk bölümde pist kururken denge bulmakta zorlandık. İlk veya ikinci bölümün başında yeni bir lastik kullandığımızda işler biraz daha iyiye gitti."

"Ancak aynı zamanda genel olarak pist kurudukça geçiş lastiklerini çalıştıramadığımızı veya diğerlerinin bize göre daha iyi bir tur zamanı elde ettiğini düşünüyorum."

"Böyle koşullarda başarılı olmak, aracın dengesinden kimin daha büyük bir risk alabileceğine ve kimin bunu göze alabileceğine bağlı."

"Sanırım herkes risk almayı göze alabilir, ancak sonunda sahip olduğumuz o iki, üç, dört turda limitlerde sürüp doğru dengeyi yakalayabilen pilot başarılı oluyor." dedi.

Lando Norris, McLaren Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Koşullar nasıl olursa olsun Pazar günkü yarışta altıncı sırayı korumanın zor olabileceğini kabul eden Norris, "Kuru bir yarış olmasını umuyorum, ayrıca geçiş yapmanın en zor olduğu yarış olması için de dua ediyorum."

"Aynalarımda bir sürü araç görecekmişim gibi hissediyorum! Bunu umursamıyorum ama pist kuru olursa ıslak zemine göre daha iyi bir sonuç alacağıma inanıyorum.

"Ama bence ikisi de iyi mücadeleler ve ikisi de çok eğlenceli, özellikle de bu pistte." dedi.

Motorsport.com'un güncellemeler hakkındaki sorusunu da cevaplayan Norris, "Benim açımdan çok fazla fark yok, bu da iyi bir şey. Bildiğim kadarıyla her parça birbiriyle ilişkili ve performans da beklediğimiz gibi."

"Umarım Cuma günü güncellemelerin bir anda bizi yarım saniye, bir saniye civarında hızlandırmayacağını açıkça belirtmişizdir, işler böyle yürümüyor."

"Ancak gelecekte bu parçalardan bazılarını geliştirebiliriz, bu da bize umut veriyor. Farklılıklara gelirsek, bazı şeylerin olumlu ve iyi olduğunu düşünüyorum, bazı şeyler üzerinde ise hala biraz çalışmamız gerekiyor."

"Benim açımdan ise yeni paket gayet olumlu, umarım gelecekte yapabileceğimizi düşündüğümüz şeyleri yapabiliriz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren teknik direktörü James Key paketin iyi çalıştığını kabul etmekle birlikte, takımın paketi Suzuka gibi daha geleneksel bir pistte test etmesi gerektiğini ve Daniel Ricciardo'nun da Japonya'dan itibaren güncellemelere sahip olacağını vurguladı.

Motorsport.com'a konuşan Key, "Buradaki koşullar çok değişkendi, her şeyi test edemedik."

"Ancak dünkü kuru koşullarda söyleyebileceğimiz şey, genel olarak parçaların birbiriyle uyumlu olduğu ve kesinlikle yanlış bir şey olmadığı -ki bu harika."

"Belirli alanlarda oldukça büyük değişiklikler yaptık, bazı durumlarda biraz deneysel bile kalabiliyor."

"Ancak sıralama turlarında elde ettiğimiz iyi sonuç da garip bir şey olmadığını gösteriyor. Peki aracı nasıl ayarlayacağız? Bunu söylemek zor, daha düzenli pistleri beklemeliyiz."

"Önümüzde Suzuka var, orası biraz daha iyi. Sanırım hem hava hem de pistin doğası açısından bu hafta sonundaki kadar zorlu olmayacak koşullarda bu konuda biraz daha fazla şey öğrenmeye başlayacağız." dedi.