Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

Yaklaşık 10 sezondur ön gruba geri dönebilmek için çabalayan McLaren, bu amaçla son yıllarda hem yönetim kademesinde, hem de altyapı anlamında ciddi değişiklikler yapmakta.

Her ne kadar yeni rüzgar tüneli ve yeni tesisler gibi önemli yatırımların meyvesi 2024 sezonuna kadar alınamayacak olsa da, MCL60'ın sezon içi gelişimi şimdiden birçok açıdan umut veriyor.

Sezonun ilk sekiz yarışını orta grubun arkalarında geçiren McLaren, ilk olarak Avusturya'ya getirdiği güncelleme paketiyle büyük bir adım atmış, sonuç, Lando Norris'in Silverstone ve Budapeşte'de podyuma dönmesi olmuştu.

Bu sonuçlardan tatmin olan Norris de rahatladığını itiraf etmekte.

Norris, "Herhangi bir zor durumun ardından işlerin ciddi anlamda değişmesi her zaman belli derecede rahatlatıcıdır."

"Açıkçası şu an attığımız adımın yarısını atmış olsaydık bile, sanırım bunu yine de olumlu bir işaret olarak görürdük."

"Ancak attığımız adım beklediğimizden de büyük oldu."

"Bu yüzden elbette rahatladım ama sadece kendim için değil, tüm takım için." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yaptığımız her şeyi ve izlediğimiz rotayı yeniden değerlendirmek için kış boyunca oldukça büyük bir geri adım attık, dolayısıyla güncelleme takviminde geride kaldık."

"Ancak acele etmedik, sabırlı olmak zorundaydık."

"Sinir bozucu ve zor zamanlar oldu ama hiçbir zaman 'McLaren'da olmak istemiyorum' diye düşünmedim."

"Elbette, keşke daha rekabetçi bir aracımız olsaydı ve keşke yıla daha sorunsuz bir şekilde başlayabilseydik dediğim zamanlar oldu. Yılın başında bizim kadar zorlandığınızda umudunuzu kaybedebiliyorsunuz."

"Yine de takımla yola devam etmekten ötürü mutluyum, McLaren'in hedeflerine ulaşabileceğine, benim yarışlar ve şampiyonluklar kazanabileceğime inancım tam."

"Güncellemeler ve atılan adımlar sizleri rahatlatıyor, nitekim bunlar Aston Martin ve Ferrari'nin önüne geçebileceğimize, Mercedes'e karşı savaşabileceğimize ve bir güncellemeyle Red Bull'dan çok da uzakta olmayacağımıza dair çok olumlu işaretler." dedi.