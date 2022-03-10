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Norris: "McLaren'ın fren sorununu düzeltmek kolay değil"

Lando Norris, Bahreyn testinin ilk gününde yaşadığı fren sıcaklık sorunlarını düzeltmenin "kolay olmadığını" söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Norris: "McLaren'ın fren sorununu düzeltmek kolay değil"
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F1'in son sezon öncesi testi Woking merkezli takım için plan değişikliğiyle başladı. McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun sabah bölümünde piste çıkması gerekiyordu ancak iyi hissetmediği için bugün gridde yer almadı.

Norris, Ricciardo'nun yerini aldı ve günü tek başına tamamladı. İngiliz pilotun en iyi zamanı, onu lider Pierre Gasly'nin 1.4 saniye gerisinde altıncı sıraya yerleştirdi.

Norris'in uzun sürüş planları fren sorunları nedeniyle gerçekleşmedi.

Norris, "Bütün olarak istediğimiz gibi bir gün değildi."

"Bu bütün gün benim sürüş yapmamla başladı. Daniel iyi hissetmiyordu ve yerini almaya karar verdim. Böylesi çok daha kolaydı."

"Ancak araçta birçok sorun yaşadık ve çözmek uzun zaman aldı. Bu da yapmak istediğimiz turları engelledi."

"Biraz sinir bozucu çünkü burası Barselona'dan çok daha farklı olduğu için, bu farklılıkları ve araçların çok daha tümsekli bir yerde nasıl çalıştıklarını olabildiğince anlamak istedik."

"Yine de bir noktaya kadar anladık ancak uzun sürüşleri yapamadık. Yani olabildiğince yararlandım."

"Ancak bizi kısıtlayan bazı sorunlar var ve düzeltmemiz gerekiyor." dedi.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Norris, aracın frenlerinde sorun olduğunu doğruladı.

McLaren pilotu, "Sadece frenlerde sorun yaşadık. Bu kadar basit."

"Problemin tam olarak ne olduğuna emin değilim ama sıcaklık ve benzeri şeylerle alakalı."

"Bu, uzun sürüş yapmamızı engelledi. Önümüzdeki günlerde düzeltmeye çalışacağız. Kolay bir şey olmayacak, bu nedenle neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Norris, sorunların, testin kalan iki gününde sürüş yapmayı engelleyip engellemeyeceği sorulduğunda, "Umarım engellemez. Sorunları bu gece ve yarın çözmeyi umuyoruz."

"Bugün çözebileceğimiz bir şey değildi. Kolay düzeltilebilecek bir şey değil."

"Daha fazla sürüş yapmak için bazı yerlerde ödün vermek zorunda kalacağımız kesin. Bunun üzerinde çalışıyorlar."

"Yapılacak çok iş var, göreceğiz." dedi.

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