Norris: "McLaren'ın Ferrari ile mücadelesi 'gerginleşiyor'"

Sezonun bitmesine beş yarış kala, takımlar şampiyonasındaki üçüncülük mücadelesinde, iki takımı ayıran sadece 3.5 puan var.

Ancak Ferrari'nin güncel bir motora geçerek son yarışlarda iyi performans kazanımları elde etmesinin ardından McLaren, konumunu korumak için büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu biliyor.

Norris, McLaren'ın karamsar olmadığını söylüyor ancak yerlerini korumak için gerekenleri sağlama konusunda şu anda ne kadar zor bir görevle karşı karşıya olduklarının çok iyi farkında.

Norris, Meksika Grand Prix'si öncesi, "Motivasyonumuz var, çok çalışıyoruz ama bence zor."

"Her hafta sonu nerede olacağınızı bilmek zor çünkü sezon başından beri genel olarak çok yakındık."

"Herhangi bir noktada onlardan kaçabilmiş değiliz. Sezon başından beri yakın ama gergin. Çok çalışıyoruz, fabrikadaki herkes sezonun geri kalanında ihtiyacımız olan küçük şeyleri bulmak için, çok çalışıyor."

"Fakat Ferrari güçlü, bunu söyleyebilirim. Sezonun ikinci yarısında ve özellikle son haftalarda çok güçlüler. Bu yüzden bir mücadele veriyoruz ve kesinlikle sonuna kadar götürebiliriz. Planımız bu." dedi.

Norris, araçlar arasındaki farklı güçlerin, - McLaren yüksek hızlı virajlarda daha iyi olurken, Ferrari daha yavaş hızlarda daha iyi - iki takım arasındaki mücadeleyi tüm sezon boyunca yakın tuttuğunu söylüyor.

Ancak, Ferrari'nin daha önce zayıf noktaları olan motorlarındaki güç artışının, İtalyan takımın beklentilerini artıracağını düşünmüyor.

Norris, "Bazen, pistin bazı bölümleri bize uyuyor ve diğer bölümleri de onlara uyuyor. Bence bu yüzden her zaman yan yana geliyoruz."

"O zaman da, yavaş hızda olan Bakü veya Monako gibi, Ferrari'ye daha uygun bazı pistler oluyor."

"Bu yüzden iki takımın da oldukça açık bir şekilde, güçlü ve zayıf yönleri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Ferrari'nin zayıf yönlerinden biri, artık o kadar da zayıf değil. Yani evet, zor. Fakat bu heyecan verici ve çok çalışmaya devam edeceğiz." dedi.