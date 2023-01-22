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Formula 1 Haberler

Norris: "McLaren'in Ferrari gibi atılım yapması şart"

Şampiyonluk savaşı vermek istediğini her fırsatta belirten Lando Norris, McLaren'in Ferrari gibi bir atılım yapması gerektiğini düşünüyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Norris: "McLaren'in Ferrari gibi atılım yapması şart"
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Yeni kuralların ilk sezonunda istediği adımı atamayan McLaren, sezonu bir podyumla kapatsa dahi ciddi anlamda geriledi ve takımlar şampiyonasını beşinci sırada tamamladı.

MCL36'nın yaşadığı birçok sorunu çözmekte geciken takım, yeni rüzgar tünelinin henüz tamamlanamamış olmasından ötürü istediği gelişimi de kaydedemedi.

McLaren'ın yükselişe geçtiği 2020-2021 dönemini gerileyerek geçiren Ferrari ise yeni kuralların ilk sezonunda kanatlandı ve şampiyonluk savaşına döndü.

İtalyan takım, sezonu 4 galibiyet ve 12 pole pozisyonuyla takımlar şampiyonasında ikinci sırada tamamladı.

Ferrari'nin bu başarılı sezonuna dikkat çeken Norris, McLaren'in de benzer bir form tutturması gerektiğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Norris, "[Ferrari'nin yaptıkları] bizim de başarabileceğimiz bir şey. Bence son derece iyi bir sezon geçirdiler." 

"2021'de neredeyse onları yeneceğimiz noktadan, galibiyetler aldıkları, her hafta sonu podyum için mücadele ettikleri noktaya gelmek... Bizim de hedeflememiz gereken şey bu: bir sezondan diğerine bu seviyede bir sıçrama."

"Açıkçası şansları yaver gitmedi ama yeni bir dönemi, F1'in yeni kurallarını ve yeni araçları en iyi şekilde değerlendirdiler; bu da her zamankinden daha büyük bir sıçrama yapmalarını sağladı."

"Ancak bizim de böyle bir şeyi başarmamız için hala pek çok fırsat var. Hedeflerimizi de bu doğrultuda belirlemeliyiz." dedi.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Erik Junius

Rüzgar tünelinin bitmesini beklemek istemediğini de belirten Norris, takımın mevcut kaynaklarını çok daha iyi kullanabileceğini düşünüyor.

Norris, "Gerçek şu ki, takım olarak çok daha iyi bir iş çıkarmalıyız, daha iyi bir araç yapmak için daha iyi bir performans sergilemeliyiz."

"Bence önümüzdeki yıl ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bunu yapabileceğimize inancım tam. Doğru alanlarda doğru insanlara sahibiz, ihityacımız olan şeylerin büyük kısmını da bu oluşturuyor." 

"Red Bull, Mercedes ve Ferrari'ye karşı hiçbir mazeretimizin kalmamasını sağlayacak tek bir engel var önümüzde. Takım daha iyi bir iş çıkarması gerektiğini biliyor."

"Elbette şampiyonluk mücadelesi vermek isterdim, bunun için savaşmayı hak ettiğimi hissediyorum. Bir gün bu grupta yer alacağımı düşünüyorum, harika bir mücadele olacak."

"Ama şu anda içinde bulunduğum pozisyon bu değil... İleride ön gruptakilere karşı yarışabilirim ve onların yaptıklarının aynısını yapabilirim." dedi.

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