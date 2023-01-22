Norris: "McLaren'in Ferrari gibi atılım yapması şart"
Şampiyonluk savaşı vermek istediğini her fırsatta belirten Lando Norris, McLaren'in Ferrari gibi bir atılım yapması gerektiğini düşünüyor.
Yeni kuralların ilk sezonunda istediği adımı atamayan McLaren, sezonu bir podyumla kapatsa dahi ciddi anlamda geriledi ve takımlar şampiyonasını beşinci sırada tamamladı.
MCL36'nın yaşadığı birçok sorunu çözmekte geciken takım, yeni rüzgar tünelinin henüz tamamlanamamış olmasından ötürü istediği gelişimi de kaydedemedi.
McLaren'ın yükselişe geçtiği 2020-2021 dönemini gerileyerek geçiren Ferrari ise yeni kuralların ilk sezonunda kanatlandı ve şampiyonluk savaşına döndü.
İtalyan takım, sezonu 4 galibiyet ve 12 pole pozisyonuyla takımlar şampiyonasında ikinci sırada tamamladı.
Ferrari'nin bu başarılı sezonuna dikkat çeken Norris, McLaren'in de benzer bir form tutturması gerektiğini düşünüyor.
Motorsport.com'a konuşan Norris, "[Ferrari'nin yaptıkları] bizim de başarabileceğimiz bir şey. Bence son derece iyi bir sezon geçirdiler."
"2021'de neredeyse onları yeneceğimiz noktadan, galibiyetler aldıkları, her hafta sonu podyum için mücadele ettikleri noktaya gelmek... Bizim de hedeflememiz gereken şey bu: bir sezondan diğerine bu seviyede bir sıçrama."
"Açıkçası şansları yaver gitmedi ama yeni bir dönemi, F1'in yeni kurallarını ve yeni araçları en iyi şekilde değerlendirdiler; bu da her zamankinden daha büyük bir sıçrama yapmalarını sağladı."
"Ancak bizim de böyle bir şeyi başarmamız için hala pek çok fırsat var. Hedeflerimizi de bu doğrultuda belirlemeliyiz." dedi.
Lando Norris, McLaren
Photo by: Erik Junius
Rüzgar tünelinin bitmesini beklemek istemediğini de belirten Norris, takımın mevcut kaynaklarını çok daha iyi kullanabileceğini düşünüyor.
Norris, "Gerçek şu ki, takım olarak çok daha iyi bir iş çıkarmalıyız, daha iyi bir araç yapmak için daha iyi bir performans sergilemeliyiz."
"Bence önümüzdeki yıl ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bunu yapabileceğimize inancım tam. Doğru alanlarda doğru insanlara sahibiz, ihityacımız olan şeylerin büyük kısmını da bu oluşturuyor."
"Red Bull, Mercedes ve Ferrari'ye karşı hiçbir mazeretimizin kalmamasını sağlayacak tek bir engel var önümüzde. Takım daha iyi bir iş çıkarması gerektiğini biliyor."
"Elbette şampiyonluk mücadelesi vermek isterdim, bunun için savaşmayı hak ettiğimi hissediyorum. Bir gün bu grupta yer alacağımı düşünüyorum, harika bir mücadele olacak."
"Ama şu anda içinde bulunduğum pozisyon bu değil... İleride ön gruptakilere karşı yarışabilirim ve onların yaptıklarının aynısını yapabilirim." dedi.
Schumacher'in Formula 1'de kullandığı ilk araç açık artırmaya çıkarıldı
Coulthard: "Lewis'in yaşadıklarını yaşasaydım, F1'e tekmeyi basardım"
Son Haberler
Gözünü zafere diken Hamilton: "Benim gibi bir sürücü hiç olmadı"
Lewis Hamilton, şimdiye kadar 300. Grand Prix'sinden sonra yarış kazanan herhangi bir isim olmamasını önemsemiyor.
Massa: "Ferrari'nin sorunlara doğru ve hızlı çözümler getirmeye ihtiyacı var"
Felipe Massa, Ferrari'nin yeni sezon öncesinde değişiklikler yapmaya ihtiyaç duyduğunu fakat bunu "doğru şekilde" yapması gerektiği söyledi.
Windsor: "Vettel, Hamilton ile aynı seviyede değil"
Formula 1 dünyasının önde gelen yorumcularından Peter Windsor, Sebastian Vettel'in şartlar biraz kendine uymadığında ortalama bir pilota dönüştüğünü ve onu asla Lewis Hamilton ile aynı seviyeye koymayacağını söyledi.
Mercedes ve Red Bull'un başarılarının sırrı ne?
Eski F1 aerodinamik şefi Eric Blandin, Red Bull ve Mercedes'in uzun süredir devam eden Formula 1 başarılarının altında yatan nedenler olarak bu iki şirketin zirvesindeki istikrar ve tutarlılığı gösterdi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.