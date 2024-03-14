Norris, McLaren'ın büyük bir adım atmaması nedeniyle üzgün
McLaren pilotu Lando Norris, McLaren'in kış tatili boyunca umduğu ilerlemeyi kaydedememiş olmasından dolayı hayal kırıklığına uğramış olsa da genel olarak mutlu olmaya devam ediyor.
Lando Norris, McLaren MCL38
Zak Mauger / Motorsport Images
Lando Norris MCL38 bir test ve iki yarış geçirdiği için artık yeni araçta neyin iyi ya da neyin kötü olduğunu analiz etme şansı buldu.
Sky Sports'a konuşan Britanyalı pilot, "Bence pek çok alanda iyi adımlar attık, her takımın yaptığı şekilde sadece saf gelişim adımları attık."
"McLaren olarak bizim ve bir McLaren aracı olarak sahip olduğumuz özellikler açısından, kış boyunca kesinlikle istediğim ve umduğum adımları atamadık." dedi.
Norris'e göre McLaren da henüz 'nasıl bir yol izleyeceğini' tam olarak bilmiyor ve bu nedenle takım hâlâ MCL38'i geliştirilebileceği alanları araştırmakla meşgul.
"Bu alanlarda gelişim sağlayabilirsek bir tür kazan-kazan-olacak, ancak bunun çok zor olduğunu biliyoruz."
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Peki bundan tamamen memnun muyum? Hayır. Kış boyunca kaydettiğimiz ilerlemeden memnun muyum? Evet."
Norris gerçekçi olmaya devam ediyor ve önümüzdeki dönemde her takımın aynı adımları atacağını düşünüyor.
"Takımın getireceği güncellemeler birkaç yüzde fark yaratan küçük şeyler. Bunlardan üç veya dört tane varsa, birkaç yüzde fark yaratabilir ve birkaç yüzde fark yaratırsa da, bir ondalık hakkında konuşabilirsiniz ve bir ondalık hakkında konuşuyorsanız da zaten iyi bir adımdan bahsediyorsunuz demektir."
"Tabii ki kendi güncellemelerimizi daha büyük ve daha etkili hale getirmeye çalışıyoruz. Fakat tüm bunlar, takımımızın şu anda sahip olduğu en büyük zayıflığı ele alacak şeyler değil."
"Sadece aracı biraz daha hızlı yapmaya yardımcı olan arka plandaki şeyler."
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