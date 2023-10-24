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Formula 1 Amerika GP
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Norris: "McLaren'ın bu yıl galibiyet almak için en iyi şansı gitti"

Lando Norris, Austin'de üst üste dördüncü kez podyuma çıksa da, galibiyet için en büyük fırsatlarının kaçtığını belirtiyor.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Lando Norris, McLaren MCL60

Norris, pazar günkü yarışın başlangıcında Ferrari'den Charles Leclerc'i geçti ve yarışın ilk yarısını lider götürdü. Ancak Red Bull pilotu Max Verstappen'in kendisini geçmesine engel olamayan İngiliz pilot, son bölümde Lewis Hamilton'ın Mercedes'inin de gerisine düştü.

Hamilton yarışın ardından taban kısmının aşırı aşınmasından ötürü diskalifiye edilince Norris tekrar ikinci sıraya yükseldi ve böylece son dört yarışın üçünü ikinci sırada tamamlamış oldu.

Norris, McLaren'in kaydettiği ilerleme göz önüne alındığında Pazar gününün "harika bir gün" olduğunu söylese de, bu yıl için galibiyet fırsatlarının kaçtığını belirtti.

"En iyi şansımızın gittiğini mi düşünüyorum? Bence öyle."

"Katar, bu yıl yarış kazanmak için en iyi şansımızdı ve ben bunu değerlendiremedim."

"Hayır demek istemiyorum ya da 'asla' gibi bir şey söylemiyorum ama bence güçlü olduğumuz yüksek hızlı -Suzuka tarzı, Katar tarzı- pistler kalmadı."

"Önümüzde bizim için iyi pistler olduğunu sanmıyorum. Bence en iyileri gitti."

"Sadece iyi sonuçlar alabileceğimiz konusunda umutlu olmak istiyorum. Hâlâ podyum için savaşabileceğimizi düşünüyorum ama bu adamlar benim için çok hızlılar."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren, 3rd position, on the podium

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren, 3rd position, on the podium

Norris, Meksika, Brezilya, Las Vegas ve Abu Dhabi'de düzenlenecek son dört yarışta pek çok düşük hızlı viraj olduğunu, bunun da aracın en büyük zaafı olduğunu belirtti.

"Yavaş hızda ne kadar kötü olduğumuzu gösteren GPS verilerine bakarsanız, Brezilya'yı neden sabırsızlıkla beklemediğimi anlarsınız."

"Oradaki performansımız biraz şoke edici olacak. Las Vegas ve Abu Dhabi muhtemelen daha iyi olacak."

Norris Austin'in 11. virajında gözle görülür şekilde zorlandı.

Takım patronu Andrea Stella'ya göre bu yavaş sol viraj, henüz aracın düşük hızlarda yaşadığı sorunlarının çözülmediğini bir kanıtı.

"11. virajdaki frenleme noktası ve o virajın çıkışı, araç performansı açısından en sorunlu yerdi"

"Bu sürpriz olmadı. Bu, tümseklerle ve aracın çok iyi performans göstermediğini bildiğimiz düşük hızlı virajlardaki frenleme/çekişle alakalı bir durumdu."

"Bu konu gelişim sürecinde zaten ele alındı ancak bu sezon bunu düzeltmek için sahip olduğumuz bir çözüm yok."

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