Norris: “McLaren’ın Alpine’i yenebilmesi için zamanı tükeniyor”

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McLaren ve Alpine, bu sezon Red Bull, Ferrari ve Mercedes’in ardında geri kalanların en iyisi unvanı için kıyasıya mücadele ediyor.

Ancak son yarışlarda Alpine’in getirdiği agresif güncellemeler, takımın pistte daha fazla tempo bulmasını ve puan mücadelesinde öne geçmesini sağladı. Şu anda Fransız takım, McLaren’a kıyasla 20 puan avantaja ve daha hızlı araca sahip gibi gözüküyor.

Momentumun Alpine tarafına kaymasına rağmen Norris, McLaren’ın hâlâ toparlanma şansı olduğunu düşünüyor ancak gerçekçi bir şekilde bu farkı kapamak istiyorlarsa daha fazla beklememeleri gerektiğini söyledi.

Ayrıca, Zandvoort’un yüksek yere basma gücü gerektiren yapısının Spa’ya kıyasla MCL36’ya daha uygun olduğunu düşünüyor.

Hollanda GP isim sponsoru Heineken’in düzenlediği etkinlikte konuşan Norris, “Umarım birkaç puanı geri alabiliriz çünkü özellikle burada araç mümkün olan en fazla yere basma gücünü üretecek şekilde ayarlanıyor.”

“Spa’da önemli olan verimlilikti. Kim hem düzlüklerde hızlı olup hem de büyük bir kanada sahip olmadan çok fazla yere basma gücü üretebilen bir araca sahipti? Mesela Red Bull.”

“O zaman herkesten kilometrelerce daha hızlı olduklarını görebiliyorsunuz, özellikle Max [Verstappen]. Ancak burası daha çok Budapeşte ve Monako gibi, elinizde olan her şeyi araca koyuyorsunuz.”

“Bu yüzden tekrardan ileriye doğru bir adım atacağımızı ve daha rekabetçi olacağımızı umuyorum. Sanırım hâlâ gidilecek uzun bir yolumuz var. Fakat Alpine’in önünde olduğumuzdan emin olmak için zamanımız tükeniyor.” dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Esteban Ocon, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andreas Seidl da Alpine ile olan mücadelenin bittiğini kabullenmeyi reddediyor.

Seidl, “Son yarışa bakarsanız Alpine daha iyi bir iş çıkardı, bunu kabul etmemiz gerekiyor.” “Fakat kesinlikle pes etmiyoruz. Önümüzde hâlâ sekiz yarış ve uğruna savaşılacak pek çok puan var. Çok da uzun zaman önce olmayan Macaristan’da, farklı bir pistte, farklı koşullarda oldukça rekabetçiydik. Biz en güçlü dördüncü takımdık.”

“Bu yüzden çalışacağız, [Spa’dan] ne öğrenebileceğimize bakacağız ve yeniden saldırıya geçmek hedefiyle Zandvoort’a döneceğiz.” ifadelerini kullandı.

McLaren’ın MCL36’sı aerodinamik açıdan düzlüklerdeki pek verimli bir araç değil ve bu özelliği, geçtiğimiz hafta Belçika’da büyük bir zorluk yarattı.

Fakat Seidl, Norris’in Zandvoort’un yüksek yere basma gücü gerektiren yapısının takıma daha uygun olması konusundaki iyimserliğini paylaşıyor.

Takım patronu, “Kesinlikle daha iyi bir pozisyonda ve daha rekabetçi olmalıyız.”

“Yine de bu sene birkaç defa gördüğümüz üzere bir yarıştan diğerine güç sıralaması ve performans seviyeleri bu yeni araçlarla değişiyor. Bu yüzden, ne olacağını göreceğiz. Ancak daha güçlü olacağımız konusunda oldukça iyimserim.” diye ekledi.