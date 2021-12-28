Norris, McLaren'ın 2022 aracıyla ilgili "merak" duyuyor

2019'dan bu yana McLaren için yarışan Lando Norris, son yıllarda takımın gelişiminde ve ayarlarda kilit rol oynayan isimlerin başında geliyor.

Bu yıl Daniel Ricciardo'nun yanında yıldızı daha da parlayan Norris, MCL35M'den, kendisine kıyasla daha deneyimli olan takım arkadaşına kıyasla daha iyi faydalandı.

Formula 1, 2022 yılında, sürücülerin birbirini daha yakın takip etmesine olanak tanıyarak heyecanı artırmayı amaçlayan yeni araçlara geçecek.

Yeni aracına alışmasının ne kadar süreceği konusunda bir endişe duyup duymadığı sorulduğunda Norris, "Bu konuda elbette endişelerim var."

"Tabii ki, rahat olmanızı sağlayan pek çok şey daha çok iç taraflarda."

"Örneğin frene güvenmeye ihtiyacınız varsa, bu her zaman aracın frenlemede iyi olmadığı anlamına gelmez, sahip olduğunuz fren pedalı ve fren pedalına olan hisleriniz olabilir. Çok mu yumuşak? Çok mu sert? Kilitlenmek üzereymiş gibi veya bu tür şeyler hissediyor musunuz?"

"Birçok şeyde, araç ve aracın nasıl yapıldığı aynı olacak ancak araç çok farklı olunca, nasıl olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok."

"Bununla gerçekten iyi mi olacağım yoksa biraz zorlanacak mıyım bilmiyorum. Sanırım bu herkes için geçerli olacak."

"Herkes adapte olmak zorunda kalacak çünkü çok farklı. Muhtemelen, kimsenin bugünkü sürüş tarzı, gelecek sene de aynısını yapabileceğiniz bir tarzda olmayacak. Biraz değişmesi gerekecek."

"Gergin değilim ama nasıl sürmem gerekeceği konusunda bazı soru işaretlerim var. Bana uyan bir sürüş tarzı olacak mı? Bundan emin değilim. Ya da uyum sağlamam mı gerekecek? Daha çok merakım var. Doğru kelime bu." dedi.