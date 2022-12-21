Norris: "2022'den öğrenmemiz gereken çok şey var"

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Norris, zorlu bir sezonun ardından McLaren'ın 2023'te bir adım atması gerektiğini düşünüyor.

Woking merkezli takım, sezonun açılış yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde zorlu bir hafta sonu geçirdi ve ilk yarış öncesinde test sırasında teknik sorunlar yaşadı.

Norris, takvimdeki dördüncü yarış olan Emilia Romagna Grand Prix'sinde podyuma çıktığında takım iyi bir konumda gibi görünüyordu. Bu, 2022'de Red Bull, Ferrari veya Mercedes dışında bir takımın ilk üçe girdiği tek yarış oldu.

Ancak McLaren, Takımlar Şampiyonası mücadelesinde Alpine'e yenildi ve dördüncü sırayı Fransız takıma kaptırdı. Norris, ilerleme çabalarının karşılığını 2023'te alacaklarını umuyor.

Norris, Imola'daki podyum sonucuyla gurur duymasına rağmen, çok daha fazlasını başarmak istediğini de kabul ediyor.

Medyaya verdiği demeçte Norris, "Podyum, her zaman bir anlam ifade eder."

"Bu benim için de, takım için de anlamlı. Bence bir podyum yeterli değil, bir tane podyum elde etmek sadece şansımızın yaver gitmiş olması gibi bir şey."

"Kesinlikle podyumda olmayı hak ediyoruz, sadece bunun için yeterince hızlı değildik."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

"Ama benim için bir kez yeterli değil. Takım olarak yeterince iyi bir iş çıkaramadık ve tüm bunlar sahip olduğumuz araca bağlı." dedi.

2023'te Oscar Piastri ile takım arkadaşı olacak olan Norris, McLaren'in önümüzdeki sezon için kendini geliştirmek adına yaptığı çalışmalardan memnun.

Ancak hâlâ 2022'den öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu düşünüyor.

Norris, "Takımda herkes çok çalışıyor."

"Bunu herkes biliyor, bu yeni bir şey değil. Çok zor bir sezon geçirdiğimizi biliyoruz."

"İnişli çıkışlı bir sezondu. Abu Dabi bizim için oldukça hızlı bir hafta sonuydu ancak Brezilya'da en kötü hafta sonlarımızdan birini geçirdik."

"Son iki hafta sonunda yılın en büyük düşüşlerinden birini ve belki de en büyük yükselişlerinden birini yaşadık. Bu yüzden öğrenmemiz gereken çok şey var."

"Gelecek yıl bir adım atmamız gerekiyor, herkes bunun için çaba harcıyor." dedi.