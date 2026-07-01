Norris: “McLaren’den ayrılırsam gideceğim tek yer var”
Lando Norris, mevcut takımı McLaren'den ayrılması durumunda gitmek istediği sadece bir takım olduğunu söyledi.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Eric Le Galliot
Beyond the Grid podcast’ine konuk olan şampiyon pilot, kariyerinin tamamını Woking merkezli ekipte geçirip geçirmeyeceği sorusuna samimi bir şekilde, "Büyük ihtimalle evet. Formula 1'de daha ne kadar kalacağımı bilmiyorum ama sözleşmemin bitmesine daha çok var, bu yüzden yakın zamanda bir yere gitmeyeceğimi biliyorum.” dedi.
Aynı üreticiyle en çok yarışa çıkan pilotlar listesinde üst sıralarda yer alan Norris, gelecekte takım değiştirmesi durumunda aklında tek bir hedef olduğunu ancak bu ismi şu an için gizli tutmak istediğini belirtti: "McLaren’den ayrılırsam gideceğim tek yer var.”
“İlgimi çeken tek bir takım var ama bu çok uzak bir geleceğin konusu. Kendimi tamamen McLaren'e adadım ve kariyerim boyunca da sadece burada olmayı istiyorum.”
“Burası benim ailem gibi. Önümüzdeki 5-10 yıl boyunca McLaren ile elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.”
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Formula 1 tarihi boyunca Ferrari'nin, çoğu pilotun hayallerini süsleyen bir takım olduğu herkes tarafından kabul ediliyor.
Norris'in de birkaç yıl önce İtalyan ekibinin takımına transfer etmek istediği pilotlar arasında yer aldığı ancak o dönemde McLaren'de kalmayı seçtiği biliniyor. Dolayısıyla genç pilotun işaret ettiği bu gizemli takımın Ferrari olup olmadığı yalnızca bir varsayımdan ibaret.
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