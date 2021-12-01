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Norris: "McLaren'de her şey bir araya gelince Ricciardo eski performansını yakalayabilir"

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Lando Norris, 2021'de takım arkadaşına göre daha güçlü bir sezon geçirmesine rağmen, Daniel Ricciardo'ya karşı her şeyin bir anda değişebileceğini düşündüğünü söyledi.

Norris: "McLaren'de her şey bir araya gelince Ricciardo eski performansını yakalayabilir"

Norris, bu sene McLaren'de beraber geçirdikleri ilk senede Ricciardo'ya karşı büyük bir üstünlük kurdu ve sezon boyunca Avustralyalı pilot 105 puan toplarken, Norris ise 153 puan toplamayı başardı.

Ancak takımın, Ricciardo'nın sorunlarının tamamıyla McLaren aracının yeni karakteristiklerine alışması nedeniyle oluştuğunun farkında olmasıyla beraber Norris, durumun bir anda değişebileceğinin farkında olduğunu söyledi.

Bu sene Ricciardo ile olan mücadelesi hakkında konuşan Norris, "Bence benim için çok iyiydi. Aynı zamanda bu mücadele, etrafımda olanlardan daha fazla keyif almama neden oldu."

"Böyle bir sürücüye karşı mücadele ettiğinizde her zaman aklınıza şu sorular geliyor: İyi sonuçlar alacak mısın? Sezonun her bir yarışında veya sıralamasında beni yenecek mi?"

"Senenin bir kısmında bu düşünceler kafanızda oluyor. Ve başınıza bunların hiçbiri gelmeyince 'Tamam, ona karşı mücadele edebilirim, o da aynı aracı kullanırken diğer sürücüden daha iyi performans vermişti, bu nedenle ben de iyi bir noktada olmalıyım' düşüncesi aklınıza geliyor. Yani sizin aklınıza iyi şeyler getiriyor."

"Ancak bir diğer yandan da bu durum bir anda beni dünyadaki en iyi sürücü yapmaz. Bazı yarışlarda ve bazı sıralamalarda o benden daha hızlıydı."

"Onun hala Daniel olduğunu biliyorum. Her şey bir araya geldiğinde ve kendi yolunu bulduğunda, umarım hâlâ ondan hızlı olabilirim. Ancak ben her zaman ondan daha hızlı değilim çünkü o, çok ama çok iyi bir sürücü."

"Ancak benim özgüvenim de, ortaya koyduğum performansın ardından arttı. Ve bu da sadece Daniel'ı yendiğim için olmadı." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Kısa vadede Norris, McLaren'in markalar şampiyonasında Ferrari ile olan farkı kapatması için, Ricciardo'nun olabildiğince iyi bir şekilde performans göstermesine ihtiyaç duyuyor.

Woking merkezli takım, sezonun bitimine iki yarış kala Ferrari'nin 39.5 puan gerisinde yer alıyor.

İki takım arasındaki fark, bu sezon boyunca hiç olmadığı kadar açıldı ve Norris, Ferrari'nin sezon sonunda geçirdiği motor güncellemesinin tüm her şeyi değiştirdiğini söyledi.

Konu hakkında Norris, "Bu durum kesinlikle onlara yardımcı oldu. Onlar, enerji konusunda çok iyiydi. Enerji kullanımları çok fazla, bazı pistlerde bu durum büyük bir fark yaratmıyor ancak diğer pistlerde kesinlikle büyük bir fark oluyor."

"Düzlüklerde enerjimiz bittiğinde 20 km/s daha yavaş oluyoruz, onlar yola devam ediyorlar. Bu da onlarla olan mücadele, geçiş vb. şeylerde fark yaratıyor."

"Bence sezon boyunca çok yakın bir mücadele oldu ve ben, takım olarak daha iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Onların bizden daha hızlı olduğu yarışlar olsa da bizden daha fazla hatalar yaptılar. Onlar bizden daha önde olmalılardı."

"Ancak oldukça zorlu. Sürücüler şampiyonasına baktığımızda ben, iki Ferrari sürücüsünün de hâlâ önündeyim. Tabii ki de takımın önde olmasını istiyorum. Ancak ben, bu kısımda kendi elimden geleni yaptığıma inanıyorum." dedi.

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