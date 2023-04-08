Norris, McLaren'dan ayrılmayı düşünmüyor
Lando Norris, son dönemde artan Mercedes söylentilerine rağmen McLaren'dan ayrılmayı düşünmüyor.
Uzun bir süredir McLaren bünyesinde bulunan ve başarılı bir alt seri kariyerinin ardından 2019'da Formula 1'e yükseltilen Norris, dört sezonluk kariyeri boyunca beklentileri fazlasıyla karşılayarak takıma tam altı podyum ve bir pole pozisyonu getirdi.
Birçok kişiye göre Norris gelecekte şampiyon olabilecek bir isim, ancak gelişimi yavaşlayan McLaren kendisine henüz zirveye oynayacak bir araç sunamadı, bu da Norris'in doğal olarak üst sıralardaki takımların ilgisini çekmesine sebep oldu.
Geçen yıl Red Bull ile görüşen ancak anlaşmaya varamayan Norris için bu kez de Mercedes seçeneği Lewis Hamilton'ın olası bir ayrılığı nedeniyle masada.
Tüm bu dedikodulara rağmen hayatından memnun olduğunu söyleyen Norris ise hayatından memnun gibi duruyor.
Channel 4 tarafından kendisine Mercedes koltuğuna göz diktiğine dair basında çıkan tüm söylentileri görüp görmediği sorulan Norris, "Öyle mi? İlginç."
"Hayır, buradayım ve olduğum yerde mutluyum." cevabını verdi.
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