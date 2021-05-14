Norris, McLaren’da zorlanan Ricciardo’ya sempati duymuyor

Avustralyalı sürücü, Woking merkezli takıma geçişinin ardından ilk kez İspanya Grand Prix’sinde Norris’ten daha iyi bir performans çıkardı.

Ricciardo, ilk üç yarışta performans göstermekte zorlandı ve Portekiz Grand Prix’sinin sıralama turlarının ilk bölümünde elendi.

Takım arkadaşı için üzülüp üzülmediği sorulan Norris şunları söyledi: ‘’Hayır demeliyim. Kaba davranmak istemiyorum ancak, sempati duymuyorum.’’

‘’Günün sonunda, McLaren’a gelmek onun kararıydı. Takım değiştirmek sürücülerin kararıdır, aynı şekilde iyi iş çıkarmak da öyle.’’

‘’Bu kadar basit. Bu ona bağlı, ona yardım etmek veya onu daha iyi hissettirmek bana bağlı değil. Bu onun işi.’’

‘’Eninde sonunda performansı iyileşecek ancak zorlanan veya yaptığı işi zor bulan birine karşı sempati duyamam. Hayat bazen böyledir ve diğer sürücülerin de aynısını yaşadığına eminim.’’

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren sezona ana rakipleri Ferrari’den bir adım önde başladı ve şu anda Takımlar Şampiyonası’nda üçüncü sıradalar. Ancak Ricciardo’nun alışma süreci nedeniyle takım bu avantajını iyi kullanamadı.

Norris, pistte yalnız olmanın bir sorun olduğunu ve Ferrari ile aralarındaki savaşa Ricciardo’nun da katılmasını umduğunu ekledi.

‘’Henüz daha erken vakitlerdeyiz. Onun eninde sonunda o seviyeye geleceğini biliyoruz ve daha güçlü mücadele edebileceğiz.’’

‘’Birkaç takımla kıyasladığınız zaman, Ferrari’ye karşı gerçekten yarışıyoruz. Onların iki güçlü sürücüsü var ve bu sezon daha sık şekilde, performanslarının orada olduğunu gördük.’’

‘’Yani, iki araçla kurduğunuz stratejiyi kullanabilmek, birbirinize yardımcı olabilmek ve bu tür şeyler önemli. İkinci araç yardımcı olmadığı için, hayatımın zorlaştığı birkaç senaryo oldu.’’

‘’Eminim ki bu durum yakın zamanda değişecek ve daha fazla birlikte çalışmaya başlayacağız. Ancak bu kesinlikle, Carlos Sainz’la birlikte çalıştığımız dönemden daha zor.’’