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Norris: "McLaren ve Alpine mücadelesinde kimin daha iyi araca sahip olduğu açık"

McLaren pilotu Lando Norris, Takımlar Şampiyonası'nda dördüncülük mücadelesinde kimin üstün olduğunu söylemekten çekinmedi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Norris: "McLaren ve Alpine mücadelesinde kimin daha iyi araca sahip olduğu açık"
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Lando Norris, Alpine ve McLaren'in Markalar Şampiyonası mücadelesinde hangi takımın daha hızlı araca sahip olduğunun 'oldukça açık' olduğunu söylüyor.

Fransız ekibinin Singapur ve Japonya Grand Prix'sinde her iki araç için de önemli taban güncellemeleri getirmesinin ardından Alpine, şampiyonada McLaren'in 13 puan önünde yer alıyor.

McLaren, bir güvenlik aracı prosedürüyle avantaj yakalayarak hem Norris, hem de Daniel Ricciardo'nun Singapur yarışında ilk beşe girmesini sağladı. Ancak Japonya GP'den, yalnızca Norris puanla ayrıldı.

Ancak Alpine, iki pilotla da puan elde etmeyi başardı. Esteban Ocon dördüncü sıraya yerleşirken, Fernando Alonso yarışı yedinci sırada bitirdi.

 

Norris medyaya verdiği demeçte, "Onlar için iyi bir yarıştı. Evet, bu kadar basit. Alpine pilotları iyi performans gösteriyorlar."

"Çok hızlılar, bu yıl ilk yarıştan beri öyleler. Ancak biz de iyi bir mücadele veriyoruz, çok iyi bir iş çıkardığımızı hissediyorum." dedi.

Daha hızlı araca kimin sahip olduğu sorulduğunda, Norris cevabında tereddüt etmedi: "Bence oldukça açık… kesinlikle biz değiliz."

Bu hafta sonu Alpine, bu sezon için son güncellemeleri olması beklenen küçük güncellemeler getirdi.

McLaren'in Alpine'e göre bir hız avantajı olmamasına rağmen Norris, yarışlardaki takım stratejisinden memnun ve son dört yarışta rakiplerini geride bırakmanın ana yolunun bu olacağına inanıyor.

Britanyalı pilot, "Takım olarak her hafta sonu yaptığımız stratejilerle aracın performansını maksimum düzeye çıkarmamızdan memnunum."

"Bunu yapmaya devam edeceğiz, savaşmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde kolay olmayacak, çok iyi iş çıkarıyorlar, her iki pilot da gayet iyi sürüyor. Bu hafta sonu neler olacağını göreceğiz." dedi.

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