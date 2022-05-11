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Formula 1 / Miami GP Haberler

Norris: "McLaren şu anda Alfa Romeo ve Mercedes'in gerisinde"

McLaren pilotu Lando Norris, İngiliz ekibin şu anda Alfa Romeo'nun gerisinde kaldığına inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Norris: "McLaren şu anda Alfa Romeo ve Mercedes'in gerisinde"
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Bu yıl sezonun en tahmin edilemeyen takımlarından birisi McLaren olurken, ilk beş yarışta tempo olarak inişler ve çıkışlar yaşadılar.

Barselona'daki sezon öncesi testinin ardından umutlar yüksekti ancak Bahreyn'de işler tersine döndü ve yüksek sıcaklıkta aracın tüm zaafları ortaya çıktı. 

Bahreyn GP'den iki pilot da puansız ayrılırken, ertesi yarışta Lando Norris yedinci oldu ve takıma bu yılki ilk puanlarını getirdi. Melbourne'de Lando Norris ve Daniel Ricciardo beşinci/altıncı oldular.

Norris, Imola'da üçüncü olup bu yılki ilk podyumunu da aldı ancak son yarış Miami'de iki McLaren pilotu birden ilk ona girmekte zorlandı. Sonuç olarak da hafta sonunu puansız kapattılar.

McLaren şu anda şampiyonayı Mercedes'in 39 puan gerisinde, Alfa Romeo'nun ise 15 puan önünde dördüncü sırada götürüyor ve Norris, mevcut tempoları göz önüne alındığında bu durumdan memnun olduğunu söyledi.

22 yaşındaki Norris, ”Şu anda tempo olarak Mercedes'in gerisinde olduğumuzu düşünüyorum."

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

“Alfa Romeo'nun da gerisindeyiz ancak Alpine ve AlphaTauri'ye karşı iyi bir konumdayız. Muhtemelen Haas da burada bir yerde. Yani mücadele çok sıkı."

“Aslında iyi bir yarış tempomuz var ama Mercedes'i ve öndeki diğer takımları yakalamamız biraz daha vakit alacak. Bunu yapabilirsek mutlu olabiliriz."

“Miami'de Mercedes'in -bu bölgelerdeki- en iyi araçlardan birine sahip olduğu çok yavaş virajlar var. İlk günden beri Mercedes bu bölümlerde iyiydi."

“Sanırım bu hafta sonu araçlarından nasıl daha fazlasını çıkarabileceklerini anladılar. Bu yüzden onların yakaladığı tempoya şaşırmadım."

"Bir pist bazen sizin aracınıza, bazen de başka bir araca daha iyi uyuyor. Formula 1'de yıllardır durum böyle."

Son olarak İspanya GP sorulduğunda Norris, "Kış testlerine dayanarak, Barselona'nın bizim için Miami'den biraz daha umut verici göründüğünü söyleyebilirim."

“Umarım araçta biraz daha ilerleme kaydetmeyi başarırız." cevabını verdi.

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