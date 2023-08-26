Norris: "McLaren ön grupta olmaya alıştı"

Avusturya'da başlayan güncelleme furyası sayesinde büyük bir adım atan McLaren, son dört yarıştır ön grupta mücadele etmekte.

Güncellemeler sonuçlara da yansıdı, nitekim Lando Norris ilk olarak Silverstone'da, sonra da Macaristan'da podyuma çıkarak güçlü sonuçlar elde etti.

Takımın başarısını sevinçle karşılayan Norris, artık olağanüstü koşullar olmadan da ilk üç mücadelesi verebileceklerini kabul ediyor.

Norris, "Şu anki mesele yeni gerçekliğe uyum sağlamak, ki bence bunu takım olarak iyi yaptık.

"Uzun zamandır podyum için mücadele etmemişken, şimdi birdenbire podyum için mücadele etmeye başladığımız için biraz fazla heyecanlanmak kolay."

"İkinci sıradan başlayıp yarışa podyum hedefleyerek başlamaktansa, yarışın ortasında 'sanırım gerçekten podyuma çıkacağız' demeyi tercih ediyoruz."

"İçinde bulunduğunuz durum oldukça farklı bir hikâye, neyse ki teknisyenler, mühendisler ve diğer herkes duruma çok iyi uyum sağladı." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Silverstone ve Macaristan'daki podyumların ardından Belçika'da hayal kırıklığı yaşayan ve takımın yanlış stratejisi nedeniyle ancak yedinci olabilen Norris, yarış performanslarının yeterli olmadığını düşünüyor.

Norris "Her şeye rağmen Spa'nın bizim için hala kötü bir pist olmadığını düşünüyorum."

"Tek sıkıntı aracın yarışta iyi olmamasıydı, daha çok sıralama turlarına odaklanmıştık. Ancak temiz havadayken yarış performansımız dahi yüksekti."

"Uzun lafın kısası, yarışabileceğim kadar iyi bir araç değildi. Her tur geçildim çünkü düzlüklerde çok yavaştık. Ancak yumuşak lastikte temiz havadayken gayet hızlıydım."

"Zandvoort biraz da olsa Budapeşte'ye benziyor, bu yüzden kaldığımız yerden devam etmememiz için bir neden olmadığını söyleyebilirim."

"Spa'nın verimlilik ve performans gibi konularda biraz aykırı bir pist olduğunu düşünüyorum, yani eksikliklerimize vurgu yapan bir pist."

"Aracı pistlerin %90'ında iyi hale getirmek için çok fazla zaman ve çaba harcadık, dolayısıyla bazı yerlerde sıkıntı yaşamamız kabul edilebilir." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Lando Norris Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son olarak Red Bull'un arkasındaki grubun birbirine epey yakın olduğunu hatırlatan Norris "Spa'daki hafta sonumun olması gereken seviyede olmadığını biliyorum.

"Ana yarışın sıralama turlarında araca hasar verdim ve ikinci turumda hata yaptım. Bu da beni olduğundan çok daha kötü gösterdi."

"Mesele şu ki sıralama turlarında herkes birbirine çok çok yakın. Sonunculuk bile o kadar uzak değil. Budapeşte'de 0.2-0.4 saniye içinde sıralanan pilotların sayısı çok fazlaydı."

"Yeni lastikler ve düşük yakıt herkesin iyi görünmesini sağlarken herkes sıralama turlarında birbirine yaklaşıyor. Daha sonra yarışta neler yapabileceğiniz çok daha büyük bir soru."

"Red Bull tam da bu noktada farklı bir ligde yer alıyor." dedi.