Norris: "McLaren Monza'da zorlansa da, düşük yere basma gücünde ilerleme kaydetti"

Belçika GP'si, McLaren MCL60'ın yüksek hızlı pistlerdeki zayıflığını ortaya çıkarmış, Norris yedinciliğe giden yolda yarışta kendini savunamaz halde bulmuştu.

Monza'da Norris sıralamalarda 9. olurken yarışın çoğunda Alex Albon'un Williams'ının arkasında kaldı ve 8. sırada damalı bayrağı gördü.

Her ne kadar sonuç Spa'dakinden bir sıra daha düşük olsa da, Norris aracın genel olarak daha rekabetçi olduğunu ve en azından diğer araçlarla mücadele edebileceğini hissettiğini söyledi.

Motorsport.com tarafından sonucun hasar sınırlaması mı olduğu sorulması üzerine Norris, "Sanırım yine de mutluyum."

"8. olduk ve birkaç puan aldık. Belki biraz daha fazlasını umuyorduk. Ancak zaman zaman puanlarda bile olmamayı bekliyorduk. Bu yüzden mutluyum."

"Bence bu bir hasar sınırlamasıydı. Aynı zamanda, düşük yere basma kuvvetine sahip bir pistte kaydettiğimiz ilerlemeyi görmek de güzel. Çok fazla bir şey olmadığını biliyorum ve bunların bir kısmı geçen yıldan kalan şeyler ve onları burası için optimize etmeye çalıştık."

"Ancak bazı iyi iyileştirmeler yaptık ve yarışılabilir bir araçtı, bu da ileriye doğru atılmış iyi bir adım. Ve bu sezon sadece bir tane daha düşük yere basma gücü pisti var [Las Vegas]." şeklinde cevap verdi.

Norris, Albon'un aracını bu kadar çok tur boyunca takip ettikten sonra Williams aracını daha iyi tanıdığını söyledi.

Norris, "Daha önce zaten çok iyi biliyordum."

Alex Albon, Williams FW45, Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Son birkaç yıldır bu pozisyonda çok bulundum! Alex'in hakkını vermek lazım, çok iyi bir yarış çıkardı. Hiç hata yapmadı ki bu can sıkıcı bir durum."

"Denedim, iyi mücadelelerimiz oldu. Oldukça fazla denedim. Ama düzlüklerde bizim için çok hızlıydılar. DRS ile bile onun yaptığından belki 2-3 km/s daha fazla hız yapabiliyorum. O yüzden yine de mutluyum."

"Zor, çünkü Williams belki de elde edebileceğimizi düşündüğümüz kadar puan almamıza izin vermedi. Ama iyi bir yarış çıkardı ve bizim yapabileceklerimizi sınırladı. Hızımız iyiydi. Ancak sollama yapmak çok zordu." dedi.

Albon'u kendisini itmekle suçladığı 1. virajdaki olayla ilgili olarak ise Norris, "Yanındaydım. Sanırım orada olduğumu biliyordu. Bu yüzden kesinlikle frene bastı ve normalde yaptığından biraz daha sert girdi."

"Ve evet, eğer 2. viraj için içeride kalmaya çalışsaydım, o zaman bir çarpışma olurdu ve muhtemelen Max [Verstappen] ve Lewis [Hamilton] gibi olurduk. Yani evet, adil olduğunu düşünüyorum, adil yarışıyoruz."

"O da öyle yaptı. Elbette bazen dirsek atmanız gerekiyor. Ve o da bunu yaptı. İyi bir yarış çıkardı." şeklinde konuştu.

Norris aynı virajda takım arkadaşı Oscar Piastri ile yaşadığı ve her iki pilotun da yara almadan kurtulduğu çarpışmayı da önemsemedi.

"Sanırım soğuk lastiklerle falan yarışıyordu, bu yüzden biraz önden kayma yaşadı. Sanırım yeterince boşluk bıraktım ama görmek imkansızdı, aynadan görmek çok zordu. Sert ve soğuk lastikler iyi bir kombinasyon değil ve sanırım benim arka lastiğime çarptı."

"Bence birbirimize saygı duyuyoruz. Birbirimize alan bırakıyoruz. Talihsiz bir durum ama bir şey olmadı. Yani her şey yolunda."