Norris: “McLaren, Mercedes ve Red Bull’dan çok uzakta değil”

McLaren, geçtiğimiz sene takımlar şampiyonasında üçüncü oldu ve bu sezon da Red Bull ve Mercedes dışındaki ekiplerin önünde olmayı hedefliyor.

McLaren pilotları, Bahreyn sıralama turlarında Ferrari (Charles Leclerc) ve AlphaTauri (Pierre Gasly) araçlarının arkasında kalarak 6 ve 7. sırayı aldılar. Yarışta ise Norris, 3 pozisyon kazanarak 4. sırada finiş gördü.

Motorsport.com'a konuşan Norris, Bahreyn’deki yarışın ardında orta grubun liderinin McLaren olup olmadığı sorusuna, "Bunu söylemek zor." yanıtını verdi. Ancak Mercedes ve Red Bull’a daha çok yaklaşmış olmanın onu cesaretlendirdiğini de ekledi.

“Yakınız, geçen yıla kıyasla Mercedes ve Red Bull’la aramızda çok uzak bir mesafe kalmadı.”

“Aradaki farkı oldukça kapadık ve umarım bazı pistlerde bu fark daha da azalacak. Orta grup takımların en iyisi olduğumuzu söylemek zor, AlphaTauri’nin tam olarak hızını bilmiyorum ama araç iyiye benziyor.”

Norris, Leclerc’in Ferrari’sinin arkasında yarışa başladı ama 2 turluk bir mücadelenin ardından 1. virajda Monakolu pilotu geçmeyi başardı ve sonrasında kolayca arayı açtı.

Bunun yanında, 5. sıradan start alan Pierre Gasly’nin ilk turda Ricciardo’nun aracının arkasına çarpması nedeniyle AlphaTauri’nin hızı hâlâ tam olarak bilinmiyor. Fakat, çaylak takım arkadaşı Yuki Tsunoda’nın 13. sıradan 9. sıraya yükselmesi, takımın potansiyelinin kanıtı oldu.

Norris McLaren’ın Ferrari ve AlphaTauri ile sezon boyunca yakın mücadelede içinde olacağını düşünüyor ama McLaren’ın yarış hızının Ferrari ve AlphaTauri’den daha yüksek bir tempoda olmasını bekliyor.

“Evet, böyle olacağını zaten testler ve antrenman turları sayesinde biliyorduk. Bence Ferrari’nin durumunu ve neler yapabileceğini anlamış olduk.”

“Geçen sene bile Charles, sıralamalarda önümüzde oluyordu yani Ferrari sıralama turlarında gerçekten hızlı olabiliyor. Ancak yarışlarda zorlanıyorlar gibi gözüküyor.”

“Bence hız olarak gerçekten onlardan daha iyi bir durumdayız ki bu iyi bir şey ama lastikleri daha iyi korudukları ve daha hızlı oldukları yarışlar da olacaktır.”

“Ferrari, AlphaTauri ve bizim aramızda gelgitli bir mücadele olacak gibi çünkü bu üç takım da birbirine çok yakın görünüyor. Bu mücadeleyi dört gözle bekliyorum.”