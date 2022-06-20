Norris: "McLaren iyi günlerinde şanslıydı"

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Kanada'da cumartesi günü güç ünitesiyle alakalı bir sorun nedeniyle 14. sırada kalan Norris, yarışta McLaren'ın çift pit stop yaptığı bölümde lastiklerinin hazır olmaması nedeniyle 18. sıraya kadar geriledi. Norris, kendisinden önce pite gelen Daniel Ricciardo'nun pitinin uzun sürmesi nedeniyle beklemek zorunda kalırken, ardından yanlış lastik takıldığı için bekledi ve zaman kaybetti.

Yarış içerisinde oldukça geriye düşen Norris, damalı bayrağı ancak 15. sırada görebildi. Norris ayrıca pit yolunda aşırı hızlı gittiği için 5 sn zaman cezası çekti.

Norris, "Aracımız yeteri kadar iyi değil. Zaman zaman güçlü oluyor. Cuma gününün ardından bugün daha fazlasını başarabileceğimiz konusunda biraz daha fazla iyimserdim."

"Ancak Williams'ın arkasında takılı kalınca - onlar hızlıydı, muhtemelen düzlükte en hızlıydı, biz ise düzlükte en yavaştık - geçiş yapmak neredeyse imkansızdı, bu yüzden bir şey yapamadık." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, makes a pit stop Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Norris, kendileri için çok zor bir gün olduğunu, bu yüzden biraz önce evine gidip, soğuk bir duşa girip dondurma yemek istediğini söyledi.

McLaren, Miami GP'den bu yana ilk defa puan alamadı. Takım Avustralya ve Emilia Romagna GP'lerde orta grubun önünde mücadele ederken diğer yarışlarda pek varlık gösteremedi.

Norris, "Çok fazla şey deneyerek sıkı çalışmaya devam etmek zorundayız."

"Zaman zaman her şey harika görünüyor olabilir. Ancak saf performans açısından aslında hiç iyi değildik. Zaman zaman şans yanımızda oldu."

"Bugünkü gibi günlerde şans yanımızda olmadığında her şey daha basit oluyor. Aslında tam olarak nerede olduğunuzu gösteriyor." dedi.