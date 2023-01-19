Norris, McLaren ile sözleşme uzatmadan önce birçok takımla görüşmüş
Lando Norris, geçen Şubat ayında McLaren ile sözleşme uzatmadan önce birçok takımla görüştüğünü ve bunun her pilot için normal bir durum olduğunu söyledi.
Geçen sezon başlamadan kısa süre önce McLaren ile sözleşme uzatan Norris, 2025 sezonuna kadar Woking merkezli takımla yola devam edecek.
Sürekli gelişim kaydeden ve yeni kuralların ilk sezonunda gridin en iyi pilotlarından biri haline gelen Norris'in takımda kalması, McLaren için önemli bir adım -ancak kendisinin bir noktada ayrılmaması için takımın eninde sonunda şampiyonluk mücadelesi vermesi gerekecek.
Norris'e ilgili olduklarını hiçbir zaman gizlemeyen Red Bull takım patronu Christian Horner, İngiliz pilotla ön görüşmelerde bulunduklarını itiraf etmişti.
Horner, "Lando ile yıllar içinde birkaç kez konuştuk, ama ne zaman konuşsak, ertesi gün McLaren ile sözleşme imzaladı." dedi.
Ancak bu görüşmelerin her pilot için olağan olduğunu söyleyen Norris, "en iyi seçenek" olarak gördüğü McLaren'da kalmaya karar vermeden önce birkaç takımla görüşmeler yaptığını da ima etti.
Autosport'a verdiği özel röportajda Norris, "Öncelikle, Red Bull ile gerçekleştirdiğimi söylediğim görüşmeler genel bir şey."
"Her sürücü her takımla konuşmaya çalışır, ama her zaman değil Bu yüzden bu kadar uzun bir sözleşme imzaladım, uzun bir süre ortaya çıkan dedikoduların hiçbirini önemsememe gerek yok.
"Ancak bir sözleşmenin sonuna yaklaştığınızda, seçeneklerinizi değerlendirmek ve sizin için neyin daha iyi bir yol olabileceğini bilmek için her zaman olabildiğince çok kişiyle görüşmek istersiniz. Yani sadece Red Bull ile değil, farklı kişilerle farklı görüşmeler gerçekleşti."
"Sözleşmesinin sonuna yaklaşan herkes bu tür görüşmelerde bulunur yapar. Bu bir gerçek. Ama ben bunları düşünmek istemediğim için uzun bir sözleşme imzaladım." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
McLaren ile olan mevcut sözleşmesinin yenilenme zamanı geldiğinde takım patronlarıyla benzer görüşmeler yapmayı bekleyen Norris, gelecek kaygısı yaşamak istemiyor.
Norris, "O sırada gidilebilecek kadar cazip bir takım olmadığı için, özellikle de yaşımı ve kariyerimdeki konumumu da hesaba kattığımda, McLaren'ın en iyi seçenek olduğunu biliyordum."
"Eminim birkaç yıl içinde, sözleşmemin sonuna geldiğimde bu konu tekrar gündeme gelecektir."
"Ama şimdilik çok mutluyum ve bu tür şeyleri düşünmeme gerek yok."
"Bunları sadece zamanı geldiğinde düşünüyorum." dedi.
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