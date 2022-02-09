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Formula 1 Haberler

Norris, McLaren ile olan sözleşmesini uzatmadan önce rakip takımlarla da görüşmüş

Lando Norris, McLaren ile yeni uzun vadeli sözleşmesini imzalamadan önce bazı rakip Formula 1 takımlarıyla birkaç küçük konuşma yaptığını söyledi.

Norris, McLaren ile olan sözleşmesini uzatmadan önce rakip takımlarla da görüşmüş
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
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McLaren takımı bugün yaptığı açıklamayla beraber Norris’in yeni bir anlaşma imzaladığını ve 2025 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.

Geçtiğimiz mayıs ayında en son kontratını imzalayan genç McLaren pilotu, 2021 sezonunda dört podyum ve ilk pole pozisyonunu da elde etmesinin ardından ödüllendirilmiş oldu.

Anlaşma, Norris’in McLaren takımında kalmak istediğini açıkça gösterirken, aynı zamanda rakiplerinin genç pilot ile anlaşma imzalama isteklerini ortadan kaldırdı.

Rakiplerinin ilgisi sorulunca Norris, “Küçük birkaç sohbet yaptık ama bu kadar. Daha fazlası olmadı.”

“Başka şeyler önüme geldikçe takım patronu Andreas Seidl’a gidip önümüzdeki gelecek hakkında neler olduğunu konuşmaya devam ettim.”

“Evet küçük birkaç konuşma oldu diğer takımlarla, yalan söylemeyeceğim. Hepsi bu kadardı daha ileri gitmedik.” dedi.

Hangi takımlarla ‘küçük konuşmalar’ yaptığını söylemek istemese de “Muhtemelen o takımları tahmin edebilirsiniz.” dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım patronu Andreas Seidl ise, "Benimle Lando hakkında konuşan hiçbir takım olmadı." dedi, ancak yeni sözleşmenin McLaren'in uzun vadeli planlarını desteklemek için önemli bir adım olduğunu söyledi.

“Geçen yıl yaptığımız sözleşmede Lando iki yıl daha takımla beraber olacaktı.”

Sözlerine devam eden Seidl, "Burada sahip olduğumuz genel plana, üzerinde bulunduğumuz yola bakarsanız, son birkaç yılda attığımız iyi adımlara rağmen önümüzde büyük adımlar olduğunu biliyoruz."

“Ayrıca burada McLaren içinde yaptığımız tüm organizasyonel değişikliklerden sonra, kültürel değişikliklerden sonra, altyapı tarafında planımız bu. Takım olarak büyümeye devam etmek için daha fazla zamana ihtiyacımız olan bu altyapı projelerini biliyoruz ve aslında onlardan faydalanıyoruz.”

“Sahip olduğumuz bu iddialı hedeflere ulaşmak, her hafta sonu yarış galibiyetleri için savaştığımız konuma geri dönmek için Lando'nun yanımızda olması ve sürücü kadrosunda bu tutarlılığa, sürekliliğe sahip olmak başarmanın mutlak anahtarı olacaktır.”

“Elbette 2025 sezonunun sonuna kadar Lando’nun bizimle olması çok önemli.” dedi.

Norris, geçen yıl Formula 1'de öne çıkan pilotlardan biriydi ancak yaklaşan iş teklifleri ihtimaline rağmen, önümüzdeki dört yıl boyunca rakip bir takımda yer almak için savaşmayacak.

Norris, "Sanırım gelecekte farklı takımlarla karşıma çıkacağını bildiğim fırsatlar vardı."

“Bu, herkese, birbirimize olan inancımıza ve McLaren'in önümüzdeki birkaç yıl içinde, ortaya çıkabilecek fırsatlarla bile hâlâ iyileşebileceğine ve tekrar öne geçebileceğine ne kadar güçlü bir şekilde inandığımızı söylemek için çok güçlü bir mesajdı.” dedi.

Çeviren: Yaren Nükur

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